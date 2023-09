Hakuna actúa de forma improvisada en Mediodía COPE: "Jamás lo pensamos"

Vídeo

Hay cifras que hablan por sí solas. 48 millones de reproducciones en plataformas digitales musicales. Algunas de sus canciones han encabezado la lista de temas más escuchados durante semanas en España. Sus conciertos son multitudinarios. Han llenado ya en tres ocasiones la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid y allá donde se anuncian venden todas las entradas.

En España, muchos artistas muestran cierto recelo por anunciarse en el Palacio de los Deportes de Madrid. Temen que no se vendan todas las localidades ya que hablamos de un aforo de 17.000 personas. Ellos, el grupo del que te hablo, actuarán allí el próximo 6 de enero. Y no solo eso, en tan solo una hora vendieron más de 10.000 entradas. Ahora mismo, prácticamente ya no queda ninguna. Estas cifras están ahí, son las cifras de Hakuna. Nos lo cuenta en COPE, Lola Tuduri, una de las integrantes de este grupo: “No me imaginaba este éxito por la fecha, es el día de reyes, un día muy familiar en el que la gente de fuera de Madrid era difícil que pudiera acercarse. Cuando vimos las cifras dijimos, como se nota que esto viene de Dios porque sino, ni de broma podríamos hacer esto”.

Sin embargo, ellos aseguran que son mucho más que un grupo de música. Es lo que nos cuenta otro de sus integrantes, Gonzalo Echánove: “Poco a poco hemos ido construyendo algo que no tenia ningún plan, la única guia era el espíritu”.

En este 2023 Hakuna cumple 10 años y se está haciendo presente en todo el mundo. Incluso han llegado a Asia, a Corea del Sur, a donde Gonzalo va a viajar en los próximos meses: “Ya tenemos un grupo que ha empezado. Han introducido varias canciones y las están grabando en estudio traducidas al coreano. También hay un pequeño grupo que promueve las horas santas en Filipinas”.

Hakuna también está realizando una gran acción social. Llevan a cabo distintos proyectos de voluntariado por todo el mundo: “Hakuna tiene tres patas. Una muy importante es la musical, una manera de expresar como nosotros vivimos lo que vivimos, como seguimos a Dios y como disfrutamos de la vida. Después hay dos patas más, la labor formativa con las horas santas y la parte de acción social compartiendo con aquellos que más lo necesitan”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ellos insisten en que Hakuna es mucho más que un grupo de música aunque tengan un grupo de música que sigue batiendo todos los récords y que ahora no ven su techo como hemos podido comprobar en Mediodía COPE.