Fernando Prado, obispo electo: "La situación de San Sebastián es diferente a la de hace 20 años"

El lunes, el Papa Francisco nombraba obispo de San Sabastián al sacerdote y misionero claretiano Fernando Prado, de 53 años, uno de los obispos más jóvenes de España. No será ordenado hasta el próximo 17 de diciembre, pero ya ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' para contarle a Pilar García Muñiz cómo recibió la noticia y qué planes tiene para la diócesis.

"Fue un día un tanto especial, ciertamente", ha reconocido el claretiano Fernando Prado. "Me llamó el nuncio por lamañana poco antes de comer, a eso de la 1. Me comnunicó la noticia y me pidió que le escribiese una carta al papa diciéndole si aceptaba o no", le ha relatado a Pilar García Muñiz. "Recé por la tarde y a última hora, contesté. Siempre escuchas rumores y cosas, hasta que de repente te llaman y te empieza a llegar una sensación de vértigo, pero bien, estoy tranquilo y sereno. Bien".

Prado nació en Bilbao y lleva en Madrid los últimos 20, donde es director de la editorial Publicaciones Claretianas y colaborador de la parroquia de San Antoón, pero sus primeros cuatro años como sacerdote (de 1998 a 2002) los pasó en esta diócesis a la que vuelve ahora como obispo: "Creo que la situación que me voy a encontrar ahora es muy diferente a la que dejé cuando estuve allí hace 20 años. Aún tengo los recuerdos de un joven misionero que llega allí y se integra en el trabajo pastoral, fundamentalmente con niños y jóvenes. Tengo recuerdos fantásticos y conservo amistades desde entonces".

Prado asegura que vuelve a San Sebastián "con ilusión y con ganas" y ya tiene pensadas algunas de las primeras cosas que querrá hacer al frente de la diócesis: "Me parece que lo primero es celebrar la misa del domingo y, después, me gustaría visitar a los sacerdotes venerables o visitar el albergue de Cáritas", ha dicho. "San Sebastián tiene una playa preciosa y una gente muy maja. Tengo la suerte de tener muchos amigos allí. Me siento querido en la ciudad y me siento cercano a tanta gente. Tengo amigos por toda la geografía guipuzcoana".

El desafío de la Iglesia es evangelizar

El obispo electo de San Sebastián, Fernando Prado, ha dicho que los desafíos que espera encontrar en su diócesis son los mismos que en el resto de España: "Fundamentalmente son los mismos que tienen todas las Iglesias del mundo occidental. Por simplificarlo de alguna manera diría que es la evangelización, transmitir la fe a las nuevas generaciones y seguir manteniendo la tradición de la Iglesia".

Por último, Fernando Prado, ha querido tener un recuerdo para sus hermanos claretianos en Madrid, con los que ha convivido los últimos 20 años, y la parroquia de San Antón: "Tengo maravillosos amigos allí, como el padre Ángel y otra mucha gente que se han convertido en amigos y en hermanos. En la parroquia de San Antón hemos hecho un poco de todo. Claro que lo voy a echar de menos, ¿cómo no? "