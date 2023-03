¿Por qué J.K. Rowling no aparece en el documental conmemorativo del 20 aniversario de Harry Potter? ¿Qué hay detrás del derrumbe de estatuas de Colón y Cervantes en América? ¿Por qué en la Universidad se deja de leer a Homero, y la Bella Durmiente se elimina del listado de lecturas infantiles? ¿Qué hay detrás de la cancelación de personajes tan dispares? Son las preguntas que se hace Fernando Bonete en 'Cultura de la Cancelación: no hables, no preguntes, no pienses', una obra que denuncia casos como estos, casos de censura.

"Todos nos quedamos sorprendidos cuando vimos ese documental y pensamos que la creadora de Harry Potter debía estar ahí", ha dicho en 'Mediodía COPE' el profesor de la Universidad San Pablo CEU, director del Grado en Humanidades y tertuliano de 'La Linterna de la Iglesia', Fernando Bonete. "Al parecer hizo unas declaraciones sobre el generismo 'queer' y la transexualidad que no convencieron al colectivo que decidió que eso no se podía decir y fueron todos a por ella hasta el punto de que luego la industria cinematográfica se ha plegado a esos postulados y la ha cancelado para que no pueda aparecer en la conmemoración de su obra".

Se trata de un tipo de censura que se da actualmente por culpa de la corrección política, tan presente en la sociedad. Un termino que se puso de moda no hace demasiado tiempo, en las últimas décadas del siglo XX, y que ha terminado por imponerse.

"Estas censuras pierden de vista que los espectadores somos suficientemente maduros para entender qué está bien y qué está mal", ha dicho en COPE Fernando Bonete. "Si eliminamos estas obras de arte, no aprendemos de los errores del pasado. Claro que una película o un libro pueden ser machistas o racistas según los estándares actuales, pero dejemos que sean los lectores y espectadores los que se den cuenta para que aprendan de ello. Borrando el pasado no aprendemos de la historia".