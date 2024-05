"Conocí a alguien maravilloso, tiene una casa de verano a unas dos horas de Madrid. Vamos para allá ahora y pasaré unos días allí. La señal es irregular, te llamaré cuando vuelva". Este es el mensaje que supuestamente envió a sus amigas Ana María Knezevich, una mujer de origen colombiano-estadounidense, antes de perder su rastro por completo el pasado 2 de febrero en España. Aseguraron que ella no se expresaba en esos términos y ahí fue cuando saltaron todas las alarmas

Tres meses después, este mes de mayo, el marido de esta mujer fue detenido por su supuesta implicación en la desaparición. El Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ha explicado en 'Mediodía COPE' que ahora mismo FBI y Policía Nacional la están buscando conjuntamente a la altura del kilómetro 145, en la zona de Medinaceli.

"Es un caso de una trascendencia internacional máxima", ha apuntado Baño, quien además ha explicado que el hombre está detenido en Miami, quien es de origen serbio de nacionalidad norteamericana. "Esta mujer había acudido a finales de diciembre a España a refugiarse, para intentar superar un proceso de separación muy traumático, hasta el punto de que estaba siendo incluso medicada para superar el duro trance que estaba viviendo", ha relatado el periodista de COPE. De hecho, se cree que el enfrentamiento entre ambos podía ser el "abultadísimo patrimonio que tenían" y del que él quería deshacerse.

"Esas gestiones que estaba realizando desde Serbia él, se desligaba por completo de la suerte que pudo haber corrido ella. Desaparece en su apartamento de la calle Francisco Silvela, en Madrid un buen día, cuando estaba en unos trámites con las amigas para viajar a Barcelona, para ir, para venir... y mandar ese mensaje desconcertante. Desde entonces nada más se sabe el 2 de febrero", ha explicado. De hecho, este hombre negó todo tipo de relación con ella.

"Mantiene esa distancia, intenta no colaborar", ha agregado. España no tiene ningún tipo de tratado de extradición con Serbia, por lo tanto, España era un refugio "más o menos seguro para él". No obstante, "viaja a Miami, debe de tener la necesidad de alguna gestión que requiere su presencia física, probablemente relacionada con ese reparto del patrimonio. Aparece allí y se le detiene con la intervención de la Policía más el FBI". Desde el primer momento, el hombre fue sospechoso.

Al parecer, y tal y como ha relatado el Jefe de Interior de COPE, el hombre apareció en el piso de la mujer donde ocurrió todo. "Según la hipótesis que maneja por la policía, hay rastros de ello, al parecer muy contundentes. Por ejemplo, él compra un casco con el que aparece en la casa de la mujer esa noche y esto lo graban las cámaras de seguridad".

También compró un spray con el que tapó una de las dos cámaras que había en el edificio de la mujer. "Después se le coge el rastro a un coche que habría alquilado en Belgrado y con el que había venido a Madrid y después desaparece de esa vivienda después de los hechos, presuntamente. Probablemente, la muerte de la mujer fue esa noche del 2 de febrero y se le ve salir con una gran maleta que podría contener, probablemente, el cuerpo de la mujer".





Un camino en busca de la frontera para viajar a Belgrado

Posteriormente, se hace un seguimiento de ese vehículo, desde Madrid en dirección Zaragoza y buscando la frontera para viajar a Belgrado. No obstante, durante el camino hace varias paradas extrañas. "Al principio comienzan a barajar la R2, pero finalmente, esta mañana, se le está buscando ya mucho más allá de la R2", ha apuntado. Ahora lo hacen a la altura de la Nacional 2, entre las zonas de Guadalajara y Soria, a la altura de Medinaceli.

Los agentes no descartan que haya sido enterrada o incluso arrojada a algún río cercano. "Se está trabajando por parte de Policía Nacional, con ayuda de los GEO, con perros especializados en la búsqueda de cuerpos...". Estamos, por lo tanto, ante un despliegue internacional, en el que también consta el FBI y la policía serbia. En cualquier caso, todas las hipótesis le señalan a él "como presunto asesino".

En estos momentos, él está acusado "de secuestro, de la desaparición de la mujer". Finalmente, Juan Baño ha apuntado que "Estados Unidos quiere que esto se juzgue allí. No se le ha entregado a España, pero hay que buscar el cuerpo en España y los hechos trágicos habrían ocurrido en suelo español", lo cual explica el despliegue internacional.