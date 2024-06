María y Javier encontraron su vocación en la acogida y en la adopción: "Dios no comete errores"

En España, según el Ministerio de Derechos Sociales, hay unos 50.000 niños y adolescentes que se encuentran bajo algún programa de Protección de la Infancia, 18.000 de ellos en régimen de acogimiento familiar. Y es que, por desgracia, hay casos en los que los menores no pueden vivir con sus familias biológicas, con este acogimiento se separa a los niños de sus padres de forma temporal o permanente y así se les protege de situaciones de riesgo o desamparo.

En la acogida y en la adopación, María y Javier encontraron su misión

Y en este instrumento María y Javier encontraron su misión. Siempre habían querido formar una familia con muchos niños, una familia numerosa. Sin embargo, sus planes no salieron como esperaban y los tres primeros años de casados sufrieron tres abortos. Más tarde, María tuvo que ser intervenida y le extirparon las trompas de falopio. Las probabilidades de quedarse embarazada ya eran nulas y fue entonces cuando se plantearon la adopción y el acogimiento.

Se apuntaron a un curso de formación para la adopción y no se lo pensaron dos veces cuando les propusieron que, en lugar de adoptar solamente a un niño, adoptaran a un grupo de hermanos. En este caso, tres hermanas que anteriormente habían sido niñas de acogida.

María y Javier ahora tienen tres hijas, que tienen entre 9 y 13 años, y, además, desde hace poquitos meses también tienen a una bebe en 'acogida de urgencia'. Hoy, estos padres de familia numerosa nos han acompañado en el estudio de'Mediodía COPE' para contarnos todos los detalles sobre la acogida de urgencia y sobre la experiencia de formar una familia gracias a la adopción.

"El calor del hogar siempre ayuda"

María nos ha contado que la modalidad de 'acogida de urgencia' “es uno de los programas que hay para acoger niños y evitar que vayan a residencias. Allí están muy bien cuidados pero el calor del hogar siempre ayuda. Este programa suele ser hasta los seis meses y después pasan o a adopción o a familias de acogida, o de vuelta con sus propias familias biológicas.Además, María y Javier han pasado 13 años viviendo ellos solos, un matrimonio sin hijos y desde hace seis años, su casa ha pasado de no tener niños a estar repleta de ellos.

“El cambio ha sido espectacular, y a pesar de los malos ratos que hemos pasado por que los planes de uno se van truncando... siempre tuvimos la esperanza de que Dios no comete errores y nos llegaría nuestro futuro,que lo hemos visto en la adopción de las niñas y en la acogida después. Además, separarse de los niños que conviven con ellos en acogida nunca es fácil, María añadía que: “Nuestras hijas han sido niñas de acogida, lo han vivido en sus carnes... una de nuestras hijas nos decía que 'yo quiero hacer lo que han hecho conmigo', lo llevan con pena cuando se van pero con mucha alegría, saben lo que hacen y son conscientes totalmente".

"El compartir aumenta exponencialmente tu generosidad"

A Javier siempre le dio mucho más miedo que a María el hecho de adoptar, pero la vida de ambos ha cambiado radicalmente con la llegada de sus hijas. “El tener a niños en casa amplia lo que inicialmente planeabas después de casarte y el compartir aumenta exponencialmente tu generosidad, sales de ti mismo... nuestra vida adquiere mucho más sentido, si cabe.

Además, el hecho de adoptar o acoger a menores es una decisión que hay que meditar mucho y en profundidad, pero Javier no ha querido dejar pasar la oportunidad para enviar un mensaje a aquellos padres que están pensando en dar este gran paso: “Más dudas que yo no ha tenido nadie, es un paso que da miedo... salir de tí mismo cuesta y hay riesgos... pero yo estoy feliz, no lo cambio por nada, ni por los trece años que pasamos estupendos juntos.

No creo que nadie tenga más dudas de las que he pasado y pueda tener yo mismo”. Sin embargo, la experiencia de María ha sido completamente diferente, “Yo no he tenido ningún tipo de dudas pero en la acogida hay muchos programas en los que puedes encajar, permanente, urgencia, vacaciones en familia, niños para echar una mano con el estudio... de todo. Animo a todo el mundo que se informe y que encuentre su hueco en esto”.