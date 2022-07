Un experto explica los trucos para poder ahorrar tanto en gas como en la factura de nuestra casa

Faltan dos meses y cinco días para que empiece el otoño. Esta fecha ya está señalada en el calendario europeo, pero también por lo que puede pasar esa fecha con el gas si Rusia cumple finalmente sus amenazas. De hecho, actualmente, ya está cortado el flujo de gas que llega a Alemania a través del gaseoducto ruso. En teoría, es por unos trabajos de mantenimiento. Ese gaseoducto debería reabrirse este mismo jueves, pero "vamos a ver si Putin tensa más la cuerda en represalia al apoyo de Europa a Ucrania".

¿Qué pasará si Rusia corta definitivamente el flujo del gas? En Europa saben que va a tener consecuencias. "Es decir, que lo podemos pasar mal o muy mal", informan en 'Mediodía' COPE. "Por eso, mañana mismo, la Comisión Europea hará pública sus recomendaciones para ahorrar energía. Y los diferentes países están diseñando ya sus planes de contingencia ante esta crisis energética".

Lo que va a buscar Bruselas es que todos aportemos nuestro granito de arena para reducir el consumo y aumentar las reservas de cara al invierno, que es cuando más gas consumimos. Se trata, en definitiva, de ahorrar. Pero ¿Cómo lo hacemos?

En primer lugar, es importante el aislamiento. "El primer punto débil sobre el que muchos no nos damos cuenta es la piel que tiene nuestra casa. Tanto en las ventanas como las puertas. Entonces, en este sentido, la principal recomendación, especialmente en invierno porque es cuando más cuesta calentar la casa, es utilizar burletes o cualquier otro elemento que podamos colocar en los bordes de las puertas. Eso nos va a permitir que cuando cerremos la puerta esté más sellada y no entre el frío", comienza diciendo Javier Martínez, arquitecto y experto energético, tras apuntar que "si podemos cambiar las puertas o las ventanas, mejor".









"Es un consumo menos que puede hacer"



"Dentro de la cocina, el microondas es una alternativa más eficiente porque su potencia es menor y porque su tiempo de funcionamiento es más rápido que el del horno. También entran otro tipo de equipos como las freidoras de aire. Son equipos más pequeños, pero con potencias también altas que emplean menos tiempo que el horno", dice el experto sobre priorizar el uso del microondas antes que del horno.

Por otro lado, recomienda que se limpie la nevera "una vez al año": "Aunque nos vayamos de vacaciones, no sería necesario apagar la nevera. El consumo de la nevera no es tan alto como para tener que dejarla desenchufada si nos vamos de vacaciones. Evidentemente, si tenemos la suerte de irnos un mes, pues sí es recomendable vaciarla, descongelarla bien y dejarla desenchufada, pero no sería necesario".

"En el caso del congelador individual, si tenemos la alternativa de dejarlo vacío, sí es un electrodoméstico que podemos dejar apagado", agrega. En cambio, con la caldera de gas, "si lo vamos a pasar fuera más de 10 días, siempre es mejor dejarlo cerrado por precaución". "A nivel de consumo, la caldera está en un modo latente. Entonces, depende de cada uno. Pero, al final, es un consumo menos que puede hacer", señala Martínez.

Respecto a la televisión, se recomienda tener todo enchufado en una regleta. De tal manera que puedas apagar todo con un mismo botón. Aunque pueden resultar igual de útiles los "enchufes con temporizador" para que también se apague todo mientras duermes. De la misma manera, indica el cambiar todas las bombillas por bombillas led. Asimismo, el experto también explica en el audio cómo podemos ahorrar energía incluso a la hora de poner el aire acondicionado.

