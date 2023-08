Este verano llega a las tiendas el 'Multipoly', "el juego que acerca a Jesús a los alumnos"

Este verano se pone a la venta un juego de mesa que recuerda mucho a otro: el de comprar terrenos y construir hoteles sobre ellos. En este caso se llama 'Multipoly' y su finalidad es acercar la vida de Jesús a los alumnos de ESO y bachillerato. Su inventor es el delegado de Enseñanza de diócesis de Almería, Antonio Manzano: "Yo intento poner preguntas con enseñanzas básicas para acercar la biblia y así los chavales entran de lleno en lo que fue la vida de Jesús", ha dicho el sacerdote en 'Mediodía COPE'.

Nuevas maneras de enseñar la Religión en las aulas

Existe un videojuego español que ya tiene más de 13.000 descargas para móviles y 20.000 jugadores por Internet. Se llama Custodio Animae y surgió como proyecto hace 3 años. El juego recorre toda la historia de la Biblia, desde Adán y Eva hasta la vida de Jesús... y Juan no podría haberlo llevado a cabo sin el resto de colaboradores de la entidad Curso Católico que lo han ayudado a escribir los textos y hacer las pruebas finales antes del lanzamiento. "Mucha gente me decía, esto es como un Final Fantasy de los viejos, esto es como el Zelda… y mis alumnos me dicen", así lo ha contado Juan Valor hoy en Mediodía COPE. Para que te hagas una idea de cómo es el juego y que aspecto tienen estas batallas, se parece estéticamente a los Final Fantasy de hace 25 años, con unos gráficos modestos, pero que siguen gustando entre los jóvenes. De hecho, el videojuego triunfa entre sus alumnos del colegio.

El juego ha aumentado el número de descargas en el último año gracias a 'gamers' como Andrés, que publica sus partidas en su canal de You Tube: 'Apuesta por Dios', donde tiene ya más de 21.000 seguidores. Este malagueño de 32 años -profesor de Religión- soñó durante muchos años con emular a sus ídolos Willyrex y El Rubius, y abrir un canal en en esta plataforma. En él habla de Dios, Cristo, la Biblia… y todo eso a través de videojuegos.