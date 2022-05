Este el nuevo sistema que nos avisará de las emergencias de manera inmediata: a través de tu móvil

Empezamos con la pandemia por coronavirus, luego vino 'Filomena', el asalto al Capitolio, la erupción del volcán de La Palma, la guerra en Ucrania, el episodio de la calima... Son hechos que han puesto en alerta a todos los equipo de emergencias. En algunos casos, para avisar a la población recurren a diferentes métodos. En Ucrania, por ejemplo, ante un inminente ataque ruso, suenan las alarmas antiaéreas para que la población corra a refugiarse en los búnkeres o sótanos.

En Venecia, cuando llueve mucho y se producen inundaciones, se avisa a la población con otro sonido. Por último, en Japón, se emite otro sonido para advertir de la presencia de misiles norcoreanos, en los muchos ensayos que hace el régimen. Aquí, en España, no suenan las alarmas como tal y los avisos a la población se hacen a través de los medios de comunicación y, ahora, también en las redes sociales.

Ahora, además, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que pertenece al ministerio del Interior, está preparando el sistema de avisos a la población, que estará operativo a partir de este verano. "Consiste en la emisión directa de alertas de emergencia de protección civil, desde los centros de gestión de emergencias de las comunidades autónomas, los 112 y también desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del ministerio de Interior", explica Leonardo Marcos, Director General de Protección Civil.

Si estás en una zona en la que puede ocurrir una emergencia, tu móvil sonará con una alarma y recibirás un mensaje de manera instantánea. Las antenas enviarán el aviso a todos los dispositivos móviles que estén conectados a ellas. Leonardo Marcos lo llama el 112 a la inversa. Porque, hasta ahora, cuando ocurría algo inesperado, éramos nosotros los que teníamos que marcar ese número. Pues, a partir del verano, con este nuevo sistema de emergencias en nuestro país va a suceder lo contrario. Son ellos quienes nos van a avisar a nosotros.









"No es necesario descargarse ninguna aplicación"



"Desde que el centro de gestión de emergencias, sea el 112 de una comunidad autónoma o sea o sea el centro nacional, introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta en los dispositivos móviles, el tiempo que transcurre es prácticamente nulo. Es inmediato, es una mensaje de radio. Esto nos permite acortar muchísimo los avisos de emergencia", agrega Marcos, haciendo referencia a la inmediatez de este sistema.

Las alertas serán un sonido y un mensaje que no va a desaparecer de nuestras pantallas del móvil hasta que confirmemos que lo hemos leído. Si no se confirma, seguirá apareciendo y no se podrá hacer nada más con el teléfono. El aviso llegará siempre que estés en una zona en la que pueda ocurrir una emergencia. "No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando cada día están habilitados para recibir este tipo de mensajes", aclara. Asimismo, apuntan que el mensaje llegará en diferentes idiomas por las comunidades autónomas que hay muchos turistas.

A pesar de ello, este sistema de emergencia será complementario a los que se han usado anteriormente como la televisión, la radio y las redes sociales.

