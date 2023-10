Este es el motivo principal por el que actúan ciberdelincuentes como los del ataque a Telemadrid

Yo creo que no hay mayor temor en una televisión o radio que lo que todos conocemos como irte a negro. Me refiero a que circunstancias de cualquier tipo consigan apagarte (o silenciarte). Hoy unos ciberdelincuentes lo han logrado en Telemadrid.

La televisión pública madrileña ha estado algo más de tres horas sin poder emitir en directo. En todo ese tiempo, los espectadores lo único que han podido ver es una programación de emergencia, un programa ya grabado, lo que se suele llamar un enlatado, sobre Madrid.

Desde el ente público han confirmado que habido un ataque que ha propagado un virus que de forma rápida ha afectado a toda la red, impidiendo que se pudiera emitir durante horas en la TV, pero también ha afectado a la radio pública, a su web y hasta a sus redes sociales.

Pues este no es el primer ataque contra un medio de comunicación. Ni tampoco contra una corporación pública.

En enero de este año, RTVE sufrió un ciberataque en el que quedaron expuestos los datos de colaboradores de la televisión pública. Y este verano era la radiotelevisión gallega la que vivió en pleno día del patrón, Santiago, un ataque informático que inhabilitó algunos de sus servicios.

Sin embargo, ninguno de estos ciberdelincuentes consiguió lo que hoy los ciberdelincuentes han logrado: parar una programación.

Josep Albors es experto en ciberseguridad y director de investigación de ESET España. Albors ha explicado lo que ha podido pasar en Telemadrid. "Es díficil concretar, aunque podemos ver actuaciones anteriores, o ver grupos alineados con cierta índole política".

Sabemos muy poco de ese ciberataque. La autoría no se sabe, de momento, "aunque estamos a la espera a ver si algún grupo de los habituales lo reconoce. No sabemos si se ha producido un robo de información o si la finalidad principal era la interrupción de la programación de Telemadrid".

Estos son los motivos que empujan a los ciberdelincuentes a desestabilizar una empresa o medio de comunicación

¿Los medios de comunicación son objetivos de los ciberdelincuentes? Lo cierto es que "depende de los casos. Hay motivos en los que sí puede interesante para un ciberdelincuente porque hay unas elecciones y otros que simplemente entran como objetivo adicional con la finalidad de obtener dinero mediante pago de rescates".

El motivo principal por el que actúa el ciberdelincuente es la "búsqueda de un objetivo económico. Hacer que esa institución no pueda operar". Pero no es el único motor que les mueve. "Motivos políticos, propagandísticos o desestabilizar a otros que no piensan como ellos", explica a Pilar García Muñiz.





Josep Albors asegura que hay que invertir adecuadamente en ciberseguridad. "Se tiene que proteger el acceso a ciertos servicios, tener nuestras soluciones controladas, vigilar que lo que estamos protegiendo se encuentra a salvo de accesos no autorizados y hacer una valoración de lo que queremos proteger".

Concluye indicando que la clave está en "establecer ciertas pautas para que veamos cuál es la mejor forma de protegernos. El problema es que en España o no se tiene presupuesto o no se sabe cómo actuar".