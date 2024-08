Este es el lugar donde una joven de Valencia ha comprado una casa por solo 1 euro: "Hay un montón"

Hay auténticas gangas en el mercado. No solo cuando hablamos de rebajas en las tiendas de ropa, sino también en el mercado inmobiliario. Este lunes conocimos los datos que arrojó el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre la compraventa de viviendas y es que en nuestro país remontó en febrero un 5,8%. No obstante, si somos realistas, en nuestro país no existen ese tipo de "gangas" que nos gustaría encontrar. Y sí, en ese caso hablamos de comprar una casa por un euro.





Tal y como lo estás leyendo. Comprar una casa por solo un euro. Puede parecer una auténtica locura, pero es verídico. Yasmina Rakib es una joven de Valencia y conocimos su historia a través de su perfil de TikTok @yasminarakibrequena. En 'Mediodía COPE' pudimos hablar con ella hace solo unos días y desveló cómo consiguió comprarse una casa por un euro y el lugar exacto en el que pudo hacerlo. Lugar en el que, por cierto, hay más viviendas por ese mismo precio.

El lugar donde una joven de Valencia ha comprado una casa por solo 1 euro

La joven consiguió comprarse una casa grande, de cuatro pisos. Sí es cierto que necesita una reforma integral porque se trata de una vivienda bastante antigua. La casa costó eso, tan solo un euro. Hay que sumarle, eso sí, los gastos de notaría y de gestión, que rondan los 3000 euros.





"Mi novio me pasó un enlace de una chica que le habían hecho una entrevista y contaba que se había comprado una casa por un euro. Pensé que era una estafa, pero empecé a investigar, llamé a los ayuntamientos y como no me trataron de loca y me dijeron los plazos y cómo apuntarme, me lancé", contó la joven a Pilar García Muñiz sobre cómo descubrió esta ganga. Relató que mucha gente le pregunta si existe algún enlace o un perfil en a través el cual comprarla, pero ella dejó claro que las casas no se compran por Internet.

"Me desplacé allí, me dieron cita, me enseñaron las casas y elegí la que me gustó", le confesó. A continuación admitió que "hay un montón, todavía quedan". Y todas ellas en Mussomeli, un pequeño pueblo de Italia. La casa, contó, estaba mejor cuando la compró que ahora. "Cuando empiezas una reforma tienes que destrozar para rehacer. Tiene cuatro plantas, sótano, buhardilla y da a dos calles. Es una casa bastante grande y vistas a la montaña", explicó.

Yasmina ha explicado que antes de comprar la casa "vivía en una furgoneta" y no encontraba la forma de ser propietaria con las condiciones que ponían los bancos. "Salió la oportunidad de comprar una casa por un euro y la compré, porque mi casa era sobre cuatro ruedas", agregó.

¿Qué condiciones tienen las casas de 1 euro en Italia?

La casa que se compró por un euro la utiliza de vacaciones. "Una vez esté reformada, no descarto alquilarla por periodos vacacionales o venderla en el futuro, pero de momento es para utilizarla yo", apuntó. Y es que las casas tienen condiciones.

Eso sí, dependiendo del pueblo y explicó a los usuarios cómo acceder a estas gangas: "Tienen que buscar "casas 1 euro en Italia" y hay un listado de casas por un euro y tienen que elegir el que él quiera. Hay que tener en cuenta que otros pueblos sí pueden que te traslades allí a vivir o que devuelvas la casa en 20 años. En el caso de Mussomeli no es así, por eso lo elegí", concluyó.