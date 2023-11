¿Y si la fe está incluso en "The Walking Dead"?

Según cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la mitad de los españoles consume series al menos una vez a la semana en España. Una cifra muy similar a la que encontramos en el resto de países de Europa.

Ivan Licinio es un joven sacerdote de Napoles que día a día en su ciudad se encuentra junto a los jóvenes. Él es un gran amante de las series y se ha hecho muchas preguntas.

Asegura que estas series no pueden tomarse como modelo para trasmitir la fe aunque reconoce que en muchos de sus capítulos sí que existen muchos temas que también se tratan en el evangelio. Y en ellos es en los que querido profundizar: “Este libro es una apuesta, soy uno de esos sacerdotes que no paran de inventar maneras de compartir con los más jóvenes la alegría de haber encontrado a Cristo en su vida. Estando junto a ellos, me he dado cuenta de hasta qué punto las series de TV han conquistado cada vez más espacio en sus vidas, estimulando confrontaciones e intuiciones en los grandes temas e ideales de la vida. Así que me pregunté si las series de televisión podrían formar parte de esos ambientes que, en su carta a los jóvenes "Christus Vivit", el Papa Francisco nos invita a preparar para entrar en diálogo con todos los jóvenes, especialmente con los más alejados de la experiencia de la fe. Hay una frase en Stranger Things que dice que "cuando abres las puertas de la curiosidad, todo es posible". Y así es como surgió este libro”.

Licinio realiza un recorrido por distintas producciones. Va subrayando los grandes temas de la vida y de la religión que se ven reflejados en ellas. Hoy nosotros también vamos a hacer este repaso.

Vamos a empezar por la serie española que más ha triunfado en el extranjero, La Casa de Papel. Una historia de atracadores que se vuelve cada vez más compleja a medida que avanzan sus temporadas.

El sacerdote Ivan Licinio nos cuenta que detrás de las mascaras que tienen sus protagonistas se esconden valores y principios muy importantes: “A través de "La casa de papel" se puede reflexionar en torno al gran tema de la identidad, tan importante por los jóvenes. La máscara de los protagonistas de la serie se ha convertido en un icono, para descubrir después de que detrás de esa máscara hay historias más profundas de hombres y mujeres que no son simples ladrones atraídos por la riqueza. Desde una perspectiva de fe, el discurso gira en torno al descubrimiento de la verdad de uno mismo, creado a imagen y semejanza de Dios, que, sin embargo, va de la mano de la libertad de los hijos de Dios. Por un lado, está el plan de “Papá”, que El Profesor y Berlín se ocupan de llevar a cabo el plan sin preguntarse si coincide con sus sueños. Y, por otro, está el plan de Abbá, de Dios, que va más allá de las máscaras que llevamos para darnos la libertad de su amor”.

Ahora vamos a detenernos en la serie estadounidense, The Walking Dead. La serie está basada en un mundo apocalíptico repleto de zombis. En el, un grupo de supervivientes deben luchar por su vida. En muchos de los capítulos de esta serie vemos situaciones en las que los protagonistas están confusos, perdidos y desorientados ante la realidad: “En The Walking Dead resuena la vieja pregunta: ¿cuál es el sentido de mi vida? Una pregunta que se hace más urgente y quizá aún más fuerte en los jóvenes cuando se enfrentan a las grandes decisiones que determinan su existencia. Los jóvenes suelen estar confusos, "perdidos", desorientados ante hechos o noticias inesperadas, y por miedo a descubrir lo que la vida les depara, se arriesgan a vivir como zombis, dejándose llevar por los acontecimientos. Saber, en cambio, que hay un plan de Dios para ti, que tienes un propósito en la vida, que, en Dios, como dicen los Hechos de los Apóstoles, "vivimos, nos movemos y existimos", ayuda al joven a hacer la transición de sobrevivir a vivir plenamente”.

Y vamos a acabar con la serie DARK. La desaparición de un niño lleva a varias familias a emprender una búsqueda en la que son frecuentes los saltos al pasado y al futuro. En esta serie el tiempo es el protagonista como nos cuenta el sacerdote Ivan Licinio: “En Dark, lo que domina es el tiempo. ¿Qué significado le damos al tiempo? Aquí podemos desarrollar la comparación entre kronos y kairos, es decir, entre el tiempo cronológico y el tiempo de gracia. El primero puede esclavizarnos, el segundo es la oportunidad de encontrar a Cristo. Visto así, el tiempo ya no es lo que devora cada instante, sino que se convierte en un lugar para responder al amor de Dios y, mediante el don sincero de uno mismo, dar plenitud al propio tiempo haciéndolo auténtico”.

Puede parecer que no pero realmente detrás de estas series existen muchos mensajes de los que aprender, tan solo hay que estar atentos.