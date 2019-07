Esparza (Navarra Suma): "Para el PSOE, Bildu es interlocutor prioritario"

La formación del futuro Gobierno de Navarra que encabezará la socialista María Chivite en coalición con Geroa Bai, la marca en la comunidad foral del PNV y Podemos no va a contar con la oposición de EH Bildu. La formación aberchale reconoce, en un documento interno que ha visto la luz, que quieren influir en el Gobierno de Navarra y aseguran que el Partido Socialista de Navarra, el PSN les considera interlocutores válidos. Navarra Suma, la coalición de Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos que ganó las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo de forma holgada, pero que no va a gobernar, tiene claro que el Partido Socialista de Navarra "está en manos de EH Bildu".

"El PSN está en manos de Bildu", afirma en 'Mediodía COPE', Javier Esparza, candidato de Navarra Suma que acusa a Pedro Sánchez y al ministro de Fomento en funciones y Secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos de mentir, "aquí tenemos un Presidente a nivel nacional, el señor Sánchez que siempre ha firmado que no iba a pactar con los amigos y los asesinos de ETA y la realidad es que hay un documento que dice que EH Bildu son interlocutores prioritarios, hay un acuerdo y el Presidente del Gobierno falta la verdad. Que no nos engañen al conjunto los españoles y desde luego que no nos engañen los navarros. El señor Ábalos afirmó que ni por activa y por pasiva iban a pactar con Bildu, bueno el documento dice que son interlocutores prioritarios".

"El Partido Socialista podrá decir lo que quiera, pero la realidad es la que es" asevera Javier Esparza y añade que "hay un pacto de los socialistas con Bildu, esta es la realidad porque cuando alguien en una comunicación interna le dice a su gente que van a ser interlocutores prioritarios del gobierno que se va a conformar en Navarra y que por eso es bueno abstenerse, pues con eso está dicho todo. Esta carta lo deja absolutamente claro, el pacto es bueno pues se integra a Geroa Bai otra cosa es que puedan gobernar con normalidad".

"Aquí no se ha cumplido la palabra dada, se ha dicho por activa y pasiva que no había acuerdo y los de Bildu dijeron que no se iban a abstener gratis y ahora ya sabemos que son interlocutores prioritarios. El PSOE podrá decir lo que quiera, pero la realidad es lo que es, Bildu y Batasuna, que han aplaudido hasta anteayer a los asesinos de ETA y son los que hacen homenajes a los etarras, son los que van a dirigir la política porque el señor Sánchez ha querido" concluía Esparza.