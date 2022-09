Los 70 estudiantes españoles de Erasmus en Italia continúan sin una solución ante el problema del alojamiento

Dicen que es una gran experiencia, que te da la oportunidad de conocer otro idioma, otro país, otra cultura mientras haces tu curso universitario. Pero, de momento, nada de esto se está cumpliendo para los cerca de 70 estudiantes españoles que se han ido de Erasmus a la ciudad italiana de Ferrara y, que se han quedado en la calle porque no encuentran alojamiento. Llevan así al menos 10 días.

Se están apañando como pueden, durmiendo en casa de otros españoles, alquilándose habitaciones de hotel o pisos turísticos e incluso a algunos han tenido que dormir en la estación de tren. Además, denuncian haber sido víctimas de estafas y discriminación por parte de los italianos, quienes se niegan a alquilarles una casa por ser españoles. Muchos de ellos llegaron a Italia sin haber encontrado alojamiento, ya que parece ser que en verano es muy difícil encontrarlo. Pero, les habían dicho que en septiembre era mucho más sencillo. Algunos han intentado buscar un lugar para vivir fuera de Ferrara y no han tenido éxito. Y esto con el curso ya empezado para algunos, y a punto de empezar para otros.

Y no es una situación exclusiva de esta ciudad italiana. Esto mismo también está pasando a otros universitarios en Roma, en Pisa y Parma. Los estudiantes piden una solución, que desde las universidades de España o Italia les ayuden, porque ven que van a perder el curso académico. Ayer el ministro de universidades, Joan Subirats Humet, en unas declaraciones prometió ayudar a todos los afectados.

A la estudiante española de Derecho y de Abogacía Internacional de Madrid, Victoria, a pesar de haber removido Roma con Santiago, no ha conseguido encontrar alojamiento. 48 horas después de que hablarán en 'Mediodía COPE', Victoria ha contado que ha llamado al Consulado y a la Embajada de España, donde les han dicho que se dirigiera al SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), donde no le han cogido el teléfono. Su madre tuvo que ir en persona a la sede para que la atendieran y el mismo director dijo "que se lavaba las manos". "El Ministro de Universidades ha hecho declaraciones, pero no se ha puesto en contacto con nosotros. Y estamos un poco desesperados".

El estudiante de Derecho de Huelva, Javier Marín, ha estado durmiendo en casa otros españoles que viven en Ferrara, pero, en cuanto ve un alojamiento barato fuera de la ciudad, va directo de cabeza. Victoria ha llegado a pasar una noche en la estación de treny, los últimos días, se encuentra alojada en un apartamento turístico, teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que esto supone. Según la propia Victoria, en una semana ya se ha gastado todo el dinero de la beca Erasmus. Javier cuenta que se tuvo que ir a dormir a Venecia porque allí había "una noche de hotel muy barata y, al no tener nada en Ferrara, tuvimos que desplazarnos hasta Venecia. Y ahora de vuelta hasta Ferrara para seguir con la búsqueda de piso". "No sabemos donde vamos a dormir, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Esto te pasa en España y, al fin y al cabo, lo notas como casa, cualquier persona te puede ayudar y el idioma no es un impedimento", ha explicado.