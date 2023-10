Enrique Alarcón, primer discapacitado en acudir a un Sínodo: "Traigo un corazón lleno de entusiasmo"

La vida puede cambiarnos en cuestión de segundos. Puede sonar a tópico pero es totalmente cierto. El día a día nos enseña que en muy poco tiempo todo puede ir a mejor o a peor. Es lo que la propia vida le ha enseñado a Enrique. Aunque su historia es una historia de superación.

Él es de Quintanar del Rey, en Cuenca. Cuando iba a cumplir 20 años, una noche iba de fiesta con sus amigos. De camino a la discoteca en su coche, el conductor de un camión que iba junto a él se quedó dormido y se lo llevó por delante.

Con 19 años, Enrique se quedó tetrapléjico. Se hundió psicologicamente. No tenía ganas de vivir. Estuvo seis meses en el hospital y no encontraba ninguna esperanza. Además, no era creyente. Creía que la fe no podía ayudarle en nada.

Un día fueron a verle unas chicas que pertenecían a FRATER, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Le dijeron que le acompañaran a reuniones que tenían periódicamente y Enrique aceptó. Poco a poco la fe fue dándole la fuerza que le faltaba y cambió su manera de ver la vida. Es lo que nos cuenta Felipe Bermúdez, también miembro de FRATER y amigo de Enrique desde hace más de 30 años. Su encuentro con la fe y con el Evangelio le cambiaron por completo. Está casado, tiene 3 hijos y no para de hacer actividades de todo tipo.

Enrique Alarcón lleva 45 años en la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad e incluso ha sido su presidente. Desde este grupo han intentado mostrar a la sociedad que ellos tienen también un papel muy importante dentro de la Iglesia.

Hace unos meses, Enrique recibió una llamada muy importante para él. El Papa Francisco le invitó directamente a que acudiera al Sínodo que se ha estado celebrando este mes en El Vaticano. Una reunión de cerca de 400 personas en las que se ha analizado el futuro de la Iglesia y los retos a los que se enfrenta en el mundo de hoy.

Es la primera vez que a este Sínodo han ido laicos, también mujeres, y además es la primera vez que ha acudido una persona con discapacidad. En las distintas Asambleas que allí se han celebrado había dos personas en silla de ruedas. Enrique Alarcón y el Papa Francisco. Enrique ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE: “Al principio impresiona verte entre cardenales y arzobispos, pero cuando ves la cercanía y la sencillez con la que trabajan, te sientes muy integrado”.