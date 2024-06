El emotivo momento vivido en Mediodía COPE con el fan al que Springsteen regaló una de sus armónicas

Esta noche va a tener lugar el primero de los dos conciertos de Bruce Springsteen en Barcelona, después de los tres que ha ofecido a sus incondicionales en Madrid la pasada semana y que han sido todo un éxito de crítica y público.

Tres horas de concierto a sus 74 años y no para ni un solo momento. Va hilando una canción con otra en un espectáculo con sus grandes clásicos, con su carisma y su cercanía. Y esto es una constante en todos sus conciertos. El Boss se baja del escenario en varias canciones e interactúa con su público. Los que están en las primeras filas se vuelven absolutamente locos.

Y ya no te digo si consigues que te salude o que te dé algo. Eso es lo que le pasó en uno de los tres conciertos celebrados en el Metropolitano a Juan Monsalve.

Juan se convirtió en estrella por un momento y el más envidiado por el resto de 55.000 fans que llenaban el estadio del Atlético de Madrid que presenció como Bruce se fijaba en él.

Bueno, se fijaba en el cartel en el que Juan había escrito: "He crecido con tu música. ¿Podría seguir creciendo con tu armónica?"

Los acordes de la armónica de Springsteen en Mediodía COPE

"I've grown with your music. Could I continue to grow with your harmonica?" Había pintado Juan en unos cartones, con unos rotuladores camino al concierto.

Y el mensaje le gusto al Boss que le llamó y le entregó su armónica.

¿Qué le llevó a Juan a escribir el cartel? "En sus conciertos la gente siempre lleva carteles pidiéndole canciones, armónicas y me planteé ¿por qué no? Fuimos a comprar comida para el concierto, en el supermercado estaban sacando cajas, cogí una, un amigo me dejó los rotuladores de su hermana y le puse que he crecido con su música y le pedía la armónica" le ha contado a Pilar García Muñiz.

La alegría ya fue total porque Bruce se la dio cuando estaba interpretando 'Thunder road', "me la dio en mi canción favorita" y por ello, se ha lanzado a tocar unos acordes en los micrófonos de COPE.