La diputada que puede ser decisiva para formar gobierno, en COPE: "Nuestra posición será de responsabilidad"

Cristina Valido, diputada electa de Coalición Canaria por Santa Cruz de Tenerife, ya ha mantenido contactos tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, pero recalca en Mediodía COPE que "han sido conversaciones de buenas intenciones y emplazamientos para hablar. Ahora mismo no podemos decir que haya otra cosa”.

Porque en estos momentos, con el empate a escaños -PP, VOX, UPN suman 171 escaños frente a los 171 que tendría el PSOE con Sumar, ERC, Bildu y probablemente Junts-, el voto de la diputada canaria cobra mucha relevancia para PP y sobre todo para el PSOE (tanto como el sí de los de Puigdemont).

Su apoyo, tanto si se inclina del lado del PP o como si decide por formar parte de los apoyos del PSOE, es clave para que se pueda producir la sesión de investidura una vez se constituya el Congreso de los Diputados el próximo 17 de agosto.

Negociar para evitar nuevas elecciones y la parálisis del país seis meses más

Por lo tanto, la pregunta a la diputada canaria es lógica, ¿por quién, Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez, se va a decantar? ¿Están dispuestos en CC a apoyar que Pedro Sánchez sea de nuevo presidente del Gobierno? “Nosotros estamos dispuestos a hablar, a hablar con Pedro Sánchez o con Feijóo, con cualquiera que consiga finalmente presentar la investidura si de nosotros depende poner fin al bloqueo, evitar unas nuevas elecciones, y, con ello, la parálisis que supone para un país que no puede estar seis meses más sin tomar decisiones”, afirma la diputada de Coalición Canaria enCOPE.

“Si somos decisivos en ese punto, estaremos dispuestos a negociar con quien vaya a presentarse a la investidura porque tenga los apoyos necesarios”, insiste.

No será un acuerdo a cambio de nada

Entonces, ¿a quién va a priorizar Coalición Canaria como presidente del Gobierno, a quien reúna a priori esos apoyos? “Vamos a apoyar, sobre todo, si llegamos a algún acuerdo porque no va a ser un acuerdo a cambio de nada y va a ser un acuerdo puntual de investidura a quien acepte nuestras condiciones”, afirma, “por otro lado, si somos decisivos y podemos evitar un bloqueo que nos llevaría a unas nuevas elecciones, probablemente, nuestro voto podría tener otro sentido. La cuestión es si depende de nosotros desbloquear, si depende de CC evitar que el país esté parado seis meses más, en ese caso quien sea capaz de conseguir los apoyos y presentarse ante el Rey, podremos negociar y podremos, incluso, llegar a un acuerdo si es el caso de apoyo puntual de investidura”.

Las líneas rojas de Coalición Canaria

¿Sin líneas rojas a determinados partidos? “Hay determinados partidos con los que no seríamos compañeros de viaje, lo mantenemos, pero en ningún caso estamos hablando de un acuerdo de legislatura, sino de un acuerdo de investidura a quien consiga tener los acuerdos necesarios y pueda presentarse y con las necesidades de Canarias por delante, que son la prioridad, nunca un acuerdo de legislatura y entendiendo que hay una situación de bloqueo que, por responsabilidad, debemos ayudar a resolver”, subraya Cristina Valido una y otra vez.

¿Apoyarían una investidura si en ese pacto esté ERC, Bildu, Sumar, o incluso el sí o la abstención de Junts? “Dependerá del escenario que nos dejen todos esos partidos que están negociando y que están hablando. Si el escenario es que de CC depende que no se repitan las elecciones y dar una oportunidad al inicio de la legislatura o si no somos decisivos. La pelota está en el tejado de otros. Insisto, lo que proponemos es intenta evitar un bloqueo que nos lleve a nuevas elecciones que no son buenas para nadie, no son buenas para la sociedad que tiene impostantes problemas que hay que resolver”, responde Cristina Valido.

A Coalición Canaria, el voto exterior, el CERA, les ha convertido en decisivos, ha cambiado el tablero de las negociaciones, “es el motivo por el que hemos barajado el acuerdo puntual de investidura cuando nos habíamos plantado en no apoyar ningún gobierno que se apoyara en extrema derecha o en extrema izquierda. Las condiciones de contexto cambian y debemos ser responsables, hacer la reflexión de si con nuestro voto lo que debemos hacer es provocar unas nuevas elecciones o no”, explica.

Ante este escenario tan complicado, Coalición Canaria plantea a quien cuente con los apoyos para presentar una investidura que “como mínimo poder hablar y plantear todas las cosas que Canarias necesita que se resuelvan. El contexto y la situación política nos obliga a mantener esa conversación”.

Ha habido contactos

CC ya ha mantenido contactos breves tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, “vamos a ver si estos días se produce algún avance, solo hay conversaciones de buenas intenciones y emplazamientos para hablar. Ahora mismo no podemos decir que haya otra cosa”, confirma.

“Supongo que va a haber conversaciones de todo tipo con los dos lados. Al final no somos nosotros los que tenemos las cuentas. Nuestra posición será de responsabilidad”, concluye.