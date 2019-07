La DGT estudia sacar un carnet para bicicletas y patinetes eléctricos

Lo habrás visto muchas veces, es una imagen que forma parte ya de las ciudades y es que desde que han llegado a las calles, el patinete eléctrico se ha puesto de moda, pero no faltan voces que critican este medio de transporte. Y es que ya hemos contado como algunas personas han fallecido como consecuencia del uso del patinete. Pues atento a la iniciativa que te cuento ¿Te imaginas tener que sacarte el carnet para usar la bicicleta o el patinete? Pues eso está planteando la DGT. Han puesto su punto de vista en él por una causa: la falta de regulación. Y es que, actualmente, no existe una normativa vigente a nivel nacional, lo único que tenemos son ciertas ciudades con sus propias normas y sus propias multas. Por ejemplo, en Madrid esta prohibido circular a mas de treinta kilómetros por hora pero en Granada no.

La idea de la DGT plantea poner solución a los problemas e incidentes que tienen como raíz el uso del patinete. Pero lo primero que nos preguntamos es si es útil o no tener que tener un carnet. O si será como el que tienes para conducir un coche o una moto. En Mediodía Cope nos atiende Jose Ignacio Lizarcio, investigador de tráfico de la Universidad de Valencia, que nos explica si este carnet es necesario: “Lo tenemos que hacer porque nos encontramos en un limbo y nos teníamos que haber anticipado a este fenómeno del patinete. Y ahora es un poco tarde porque se han creado algunos hábitos y algunos problemas que tienen difícil solución. Posiblemente hay que crear un tipo de carnet para identificar el vehículo, para que el usuario sepa por donde circular y como tiene que circular”

Pero.. ¿el proceso será igual que el de un coche? Pues no, ya que en este caso no tendríamos puntos, ni clases teóricas ni clases prácticas. Todos sería mas sencillo e iría enfocado al registro y la seguridad vial: “Tendrá que haber un tipo de censo para que identifiquemos al usuario como al vehículo en si y que al menos el sujeto sepa por donde tiene que circular, por donde tiene riesgo de circular y qué elementos básicos de seguridad debería de utilizar.” España se sumaría, de esta manera, a iniciativas que existen en otros paises, y no en pocos. José Ignacio nos explica que allí donde se ha implantado ha tenido buenos resultados: “tenemos precedentes en algunos paises. En Estonia, Letonia Holanda, Polonia, Israel tienen una formación especifica. Son países que en este área van por delante, que llevan tiempo trabajando en esta materia y que han hecho programas específicos de formación . Además, por ahora parece que les va bien”

De momento implementar este carnet es sólo una idea. Además, hay que seguir conduciendo con la conciencia de que un patinete o una bicicleta no es sólo diversión, sino también un vehículo que puede llegar a ser peligroso si no tomamos las medidas de seguridad adecuadas: “Pedimos a la gente que compra este tipo de vehículos que piensen qué uso le van a dar y que no es un juguete, es otra cosa. No es un Hoverboard, es otro vehículo que se mueve a unas velocidades contundentes y que tiene una normativa básica. No es un elemento de diversión y requiere un ejercicio de concienciación importante”

Así que si eres usuario de este tipo de vehículos, tienes que tener en cuenta que a lo mejor en un futuro te va a tocar sacarte un carnet para poder llevar tu patinete como estas haciendo ahora.