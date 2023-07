La desesperación de los vecinos de Zaragoza tras inundarse parte de sus casas por la tormenta: "Nada igual"

Si has visto las imágenes de lo que pasó ayer en Zaragoza, te habrás quedado impresionado. Casas y locales inundados. Gente atrapada en sus coches, algunos incluso se subieron a los capós de los mismos, otros a árboles para no ser arrastrados por la inmensa riada que provocó la tormenta monumental que cayó ayer por la tarde.

Fueron apenas 10 minutos de tormenta, pero cómo llovería que convirtió la ciudad en un infierno de barro y agua. Los bomberos no daban abasto para atender todas las llamadas de emergencia. Los daños son cuantiosos, pero la peor parte se la llevó el barrio de Parque Venecia y también la localidad de Cuarte de Huerva.

En esa localidad vive Esther, cuyo garaje ha quedado completamente inundado. Cuenta que "fue surrealista" la cantidad de agua que cayó en menos de una hora. Detalla que, de las dos plantas que tiene su garaje, "la de abajo está completamente inundada", mientras que la planta de arriba en mejor estado. También ha mencionado que "hay vecinos a los que les ha entrado agua a las casas", por no mencionar que algunos coches han terminado con los "cristales rotos".

De hecho, los bomberos estuvieron ayer en el garaje. Esther explica que cuando bajó esta mañana a coger su coche los bomberos "seguían ahí". En lo que respecta al estado de las calles del lugar, han sido necesarias máquinas quitanieves. "Esta mañana, cuando me he levantado, he subido la persiana y he visto la calle, he pensado 'por favor, que pare esto ya'", ha comentado. "No he visto cosa igual (...) Yo solo pido, por favor, que lo de ayer no se vuelva a repetir", añade.

Última hora de las inundaciones de Zaragoza

Zaragoza trata de recuperarse tras la tremenda tormenta de lluvia y granizo que convirtió anoche sus calles en auténticos ríos. Hay más de 200 efectivos, entre bomberos y policías, trabajando en distintos puntos de la ciudad, donde este viernes sigue lloviendo.

Por lo pronto se mantiene la alerta naranja en la ciudad y en todo Aragón por las fuertes lluvias y granizos que ayer causaron numerosos destrozos y convirtieron en ríos sus calles. Aragón es una de las cinco comunidades en alerta por lluvias y tormentas, junto a ella están Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León.

Amanece despejado en Zaragoza, pero algunas vías del Bajo Aragón y el barrio de Parque Venecia continúan intransitables debido a los estragos de las lluvias del día de ayer. La tormenta descargó hasta 46 litros por metro cuadrado en una hora en Alcañiz, con intensidades de hasta 26,6 litros en diez minutos, equivalentes a 166 litros por metro cuadrado en una hora, y 54 en el barrio de Valdespartera, 19,6 en diez minutos, lo que equivaldría a 117 l/h, según los registros de los observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que llevó al Gobierno de Aragón a activar el Plan Especial de Protección Civil por riesgo de inundaciones (Procinar) en nivel 1 para coordinar el operativo.