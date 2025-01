La dentista de Catarroja que sigue sin poder abrir su clínica tres meses después: "Los locales se han disparado de precio"

Elisabeth, Jose Javier y Francisco. Son las tres personas que todavía permanecen desaparecidas tras la DANA de Valencia. A partir de hoy sus familiares pueden comenzar los trámites para declararles como fallecidos o presuntamente muertos.

Este 29 de enero se cumplen tres meses desde que se desbordaran el río Magro y el barranco del Poyo en la Huerta Sur de Valencia y arrasara con todo a su paso: casas, negocios, colegios, residencias de ancianos, centros comerciales, polígonos industriales,... No quedó nada al paso de una riada nunca vista causando una destrucción inimaginable. Lo peor, sin duda, es la pérdida de vidas humanas, las 224 víctimas mortales a las que sumamos los tres desaparecidos y dos operarios que fallecieron en las tareas de limpieza.

En resumen, una tragedia sin precedentes.

La búsqueda de los tres desaparecidos no se suspende, se va a seguir buscando sus cuerpos como ha confirmado la Guardia Civil a COPE Valencia.

Y mientras tanto, miles de pequeños empresarios y dueños de negocios, tres meses después, siguen intentando salir adelante no sin dificultades. Uno de esos pequeños empresarios es María, dentista y propietaria de una clínica dental, a la que Pilar Cisneros y Jorge Bustos conocieron en Catarroja.

¿Qué ha pasado en estos tres meses?

María había montado su propia clínica de odontología solo dos años antes con mucho esfuerzo. Pidió para ellos 80.000 euros de hipoteca al banco para financiar el traspaso. Cuando la conocieron Pilar y Jorge (y todos los oyentes de Mediodía COPE en uno de los programas especiales desde la zona cero), se había pegado una buena paliza junto a su marido para limpiar la clínica, pero sus tres sillones de dentista estaban inutilizados. Tenía puestos ventiladores para intentar secarlos. A día de hoy siguen sin poder funcionar.

Además, tenían otro problema. El garaje debajo de su local seguía lleno de lodo y la humedad subía hacia arriba con lo cual todo lo que limpiaban por arriba se volvía a llenar de humedad inmediatamente. Así es impensable recuperar la actividad, volver a la tan añorada normalidad.

¿ Que ha pasado en estos tres meses desde aquella tarde del 29 de noviembre? ¿Ha podido María volver a trabajar?

María ha vuelto a atender a sus pacientes, pero no en su clínica sino en la consulta de una amiga dentista en la localidad de Silla. Tres meses después no ha podido abrir su clínica.

"Los garajes tardaron mucho en limpiarse. Ahora ya, gracias a Dios, están todos limpios, falta algún trastero. Y como tampoco han pasado los arquitectos para valorar los cimientos ni nada, pues claro, está un poco todo en stand-by", cuenta María en Mediodía COPE y añade que "el mayor problema es que aún no hemos cobrado de consorcio. Muchos propietarios de los bajos no tenemos cómo afrontar esas situaciones. Con lo cual, los que estamos alquilados, pues claro, tenemos que buscarnos la vida para poder volver a trabajar".

Dispuesta a empezar de cero

María está buscando un nuevo local para volver a empezar. Pero necesita ayudas. La primera que recibió fue los 8.000 euros del empresario Juan Roig, el dueño de Mercadona que no dudó desde el primer momento en ayudar a sus paisanos.

¿Qué otras ayudas has recibido después? "La de la Generalitat me llegó y la del Estado también. Llegaron más tarde. También es verdad que en mi caso, por mucho que me llegaran antes, tampoco podía hacer mucho con ese dinero, porque yo necesito muchísimo".

María ha recibido 6.000 euros de la Generalitat y 5.000 de la administración central, más los 8.000 de Juan Roig, insuficientes para poner la clínica de en marcha otra vez. Clínica por la que María tiene una hipoteca 80.000 euros que sigue pagando. "Exacto. A día de hoy lo sigo pagando, sí. No me ha llegado ya nada más. Tampoco para inscribirnos. Ya todos los demás son para vivir. Porque lo del consorcio, lo del seguro, es para el propietario del local", cuenta.

Ahora está a la espera de poder adquirir un nuevo local donde volver a empezar con la clínica, "los pocos locales que hay se han disparado de precio. De hecho, había visto uno y cuando fui a cerrar el trato, el dueño subió el precio", se lamenta, pero está decidida a lanzarse a la piscina "voy a comprar un local para que no me vuelva a pasar esto, amplío la hipoteca, lo que haga falta", concluye.