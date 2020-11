Coria del Río utiliza una imagen de nichos para concienciar sobre el coronavirus

A veces una imagen vale más que mil palabras. Es lo que pensaron en Coria del Río, en Sevilla, para hacer una impactante campaña para frenar los contagios de la Covid-19.

Han publicado una foto de unos nichos con la frase “No queremos que seas el próximo que acabe aquí dentro”. Una forma dura de prevenir los contagios desde luego. El alcalde de Coria del Río, Modesto García, nos ha explicado los motivos para hacer esta campaña que tiene vecinos a favor y otros en contra de utilizar una estrategia tan directa.

“El Ayuntamiento de Coria del Río quiso dar un paso más y hemos querido subir un escalón en la presión mediática por llamarlo de alguna forma y lanzar una campaña mucho más agresiva que evidentemente no es una campaña agradable, no pretende serlo, sino todo lo contrario hay que pretende llamar la atención a la gente eso todo aquello que no actúan con responsabilidad” ha explicad el alcalde de Coria del Río en Mediodía COPE.

A la mayoría de los vecinos les ha parecido bien esta campaña, no obstante, no a todos.

Entre los vecinos a favor está Claudio Lama, de 47 años. Estuvo ingresado en la UCI 35 días por coronavirus y 15 días en planta. Esta campaña, para él es algo más que para el resto.

En Mediodía COPE ha descrito como se encuentra en estos momentos: “Tengo el pulmón izquierdo dañado a un 30% , de capacidad los riñones los tengo al 60% y después tengo una cicatriz enorme en el brazo de una trombosis que me creo el mismo virus”.

Sobre la utilización de la imagen de los nichos para la campaña, Claudio lo tiene claro. “He estado a punto de estar en uno de ellos, pero gracias a un milagro y a la ciencia me salvé”.