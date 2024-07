CONFER asegura que las víctimas de abusos "han estado presentes" en la elaboración del PRIVA

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado su Plan de Reparación Integral para Víctimas de Abusos, el ya conocido como PLAN PRIVA.

Este plan es el fruto de años de trabajo de colaboración entre los obispos y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), tras reunirse con asociaciones de víctimas y escuchar sus testimonios. El PRIVA sitúa en el centro a las víctimas cuyos casos de abusos ya no pueden ser juzgados porque hayan prescrito o porque haya fallecido la persona a la que se acusa del posible abuso. Este plan consiste en ofrecer una atención integral a la víctima.

El secretario general de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Miguel Zamora ha indicado en'Mediodía COPE'que los documentos aprobados constituyen un paso fundamental en el abordaje de los abusos: “Es algo que brota de nuestra propia realidad, de lo que nosotros queremos hacer en los casos en los que el victimario ha fallecido o el caso ha prescrito, por tanto es un paso fundamental a la hora de ir coordinando la opinión de las diócesis y las congregaciones”.

¿Qué pasos tiene que dar una víctima de abusos que se acoja al plan PRIVA?

Cuestionado cómo pueden acogerse las víctimas al plan PRIVA para ser acogidas, Jesús Miguel Zamora ha explicado que una vez la persona se dirige a la diócesis o a la congregación, el caso pasaría a ser analizado por la comisión asesora aprobada en la Asamblea Plenaria de los obispos junto a CONFER.

“En la medida en que la diócesis o la congregación quieran traspasar esta documentación a la comisión asesora puede hacerlo para que lo estudie y luego lo devuelve a la diócesis o a la congregación. Puede haber víctimas que no quieran hablar ni con la diócesis ni la congregación, y que tampoco lo haya hecho con el Defensor del Pueblo, y pueden dirigirse directamente a la comisión asesora, que tendrá que ir arbitrando porque las cosas ahora se están preparando”, ha explicado el secretario general de CONFER.

Zamora ha recalcado que en los próximos meses esta comisión asesora tendrá que dotarse de un correo electrónico y de personas que acojan a las víctimas para estudiar su caso: “Una vez que la comisión asesora compruebe que la persona pueda provenir de un abuso ocurrido en una diócesis o congregación, se las informará tanto a una como a otra, pero la persona concreta va a tener información directa”, ha aclarado.

Una comisión asesora integrada por expertos que debe dotarse de un reglamento interno

La comisión gestora está integrada por expertos en cada área que compete al plan de reparación integral de víctimas de abusos, entre los que se encuentran abogados, psicólogos o psiquiatras. Toda una comisión que, hace hincapié Jesús Miguel Zamora, se dotará de “un reglamento interno de trabajo en la que tendrá que haber un presidente, un relator que estudie los casos y aprender la forma de trabajo concreta por que no es fácil saber cuántas peticiones de consulta va a tener”.

Al hilo de esta idea, Zamora ha agregado que en los documentos aprobados este martes se incluyen unos criterios orientadores de cómo debe funcionar la comisión asesora.

Un plan en el que han participado las víctimas de abusos

Preguntado por el papel de las víctimas en la elaboración del PRIVA, Jesús Miguel Zamora apunta que muchos provinciales o superiores de las congregaciones, así como las oficinas de las diócesis han mantenido una relación directa con las víctimas, por lo que califica de “pretencioso” a quienes opinan que no se les ha tenido en cuenta.

“Se han tenido muchos de los encuentros con víctimas a los que se han oído, escuchado o visto planteamientos y de ahí han nacido las cosas concretas que luego se reflejan en un documento. Decir que una persona por el hecho de no haber estado presente a la hora de la redacción o de poner una coma en ese domento ya no se tiene en cuenta a las víctimas me parece que eso es dudar de que no se las haya tenido en cuenta. Han estado presentes de alguna manera”, ha puntualizado.

Por último, preguntado por las presiones por parte del Gobierno para tratar de frenar este plan al no contar con su aprobación, Zamora asegura que “seguimos teniendo contacto con ellos, hubo una primera entrevista en una comisión mixta, probablemente haya que tener más pero vamos a seguir caminando porque esa puerta no se cierra”, ha manifestado.