Este lunes ha comenzado con el inicio de dos destacados juicios. Uno, en Madrid, el que vuelve a sentar en el banquillo al “pequeño Nicolás...”. Se enfrenta a 9 años y 9 meses de cárcel por liderar supuestamente una trama policial para conseguir datos reservados que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno. Es la causa principal de todas las que acumula.

Pero, por otro lado, esta mañana, destacaba el arranque de un juicio en la Audiencia de Lugo. Se juzga un doble asesinato, el de Elena y Esteban, que trabajaban como cajera y reponedor de un supermercado de Lugo y que fueron tiroteados por un atracador hace prácticamente 30 años. Es el caso con el sumario más antiguo de España y todavía estaba sin juzgar.

"Él no lo hizo solo"

El caso se archivó hasta en tres ocasiones, pero la tenacidad de los familiares ha logrado que se reinicie el juicio 30 años después. La familia ha llevado a cabo manifestaciones, huelgas hambre, recogidas de firmas para que el caso no cayera en el olvido y parece que, ahora, ha tenido resultado. “Estamos muy orgulloso de haber podido llegar. Juicio ya tienen, justicia ya se verá. Hemos tenido ganas de tirar la toalla, pero sacamos fuerza y aquí estamos hasta el final”, comienza diciendo Isabel López, hermana de Elena.

“Estamos seguros de que él no lo hizo solo, pero para los demás ya prescribió. A ver qué cuenta y qué resultado tiene la terminación del juicio”, dice sobre las pruebas que tienen contra el acusado después de años de investigación. “Hoy tuve que venir a declarar y el estar en la misma sala con el acusado, es una sensación… Tuve que volver a revivir todas esas cosas hace que sea un momento duro. Pero perder a nuestros familiares fue lo más duro”, cuenta la entrevistada sobre cómo están viviendo el juicio.

Se siente en el banquillo un hostelero que vive en Burgos, el único acusado, pero no hay pruebas directas contra él, ni arma del crimen ni restos de ADN… Solo algunos testimonios y datos. Por ello, la Fiscalía pide la absolución para él. “Es una de las cosas que no entendemos porque la fiscalía no ve indicios. A ver si ahora, que imagino que habrá sorpresas, podemos demostrar que hay indicios para que haya justicia”, dice López al respecto.