Carla Vilallonga, actriz: "Los diarios de Etty Hillesum me conquistaron y quise que el mundo los conociese"

Etty Hillesum murió en Auschwitz el 30 de noviembre de 1943. Tenía 29 años y pertenecía a una familia judía holandesa bien posicionada. Durante su juventud, Etty, que era una gran estudiante, pasaba el día entre libros. Quizás por eso, a los 27 años comenzó a escribir un diario personal que tiempo después se publicaría bajo el título 'Diario de una vida conmocionada'. El mismo año en el que comenzó ese diario, 1942, Etty se apuntó como voluntaria en el campo concentración de Westerbork -en el noroeste de los Países Bajos-, un espacio de 500 metros de ancho por 600 de largo donde acabaría hacinada meses después junto a otras 10.000 personas.

"Etty Hillesum era una mujer muy compleja, con muchas heridas efectivas, pero que encuentra más y más luz, De ella tenemos que aprender a no asustarse de uno mismo", ha dicho en 'Mediodía COPE' Carla Vilallonga, la actriz encargada de interpretar a la joven judía en la obra de teatro 'Etty Hillesum 500x600', que se interpretará a partir de de este viernes 28 de octubre en Madrid. "Cuando me leí sus diarios, me conquistaron. Ella habla de muchos temas actuales de una manera nada invasiva, sino desde la experiencia de la vida, así que me vino un deseo muy grande que el mundo la conociese porque podía ser muy útil"

La obra se estará representando del 28 de octubre al 26 de noviembre en la sala Arapiles 16 de Madrid después de estrenarse en noviembre de 2020 en el evento cultural EncuentroMadrid, y habersevuelto a representar en abril de 2022 en la Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón).