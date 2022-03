Se buscan voluntarios para seguir desarrollando Hipra, la vacuna española: "No hemos llenado el cupo"

El conflicto en Ucrania y la huelga de los transportistas han hecho que, en los últimos días, dejemos más de lado, la pandemia. Siendo cautelosos, es cierto que el coronavirus nos está dando una tregua. Poco a poco se van relajando las restricciones y avanzamos dejando atrás la sexta ola. Sin embargo, en nuestro país hay algo que no se detiene, la investigación.

Hoy hemos conocido que el prototipo de vacuna desarrollada por el CSIC de la mano del investigador Mariano Esteban da una protección del 100% frente al virus en ratones, hámsteres y macacos. Sin embargo, en España se han paralizado sus ensayos clínicos por los altos niveles de vacunación que tenemos, aunque parece que se podrían llevar a cabo en otros países en los que esta tasa de vacunados es menor.

La que ya se encuentra muy avanzada en sus ensayos clínicos en la vacuna española Hipra. Sin embargo, ahora, buscan voluntarios para poder seguir adelante. Según los primeros resultados, Hipra genera más anticuerpos que la vacuna de Pzifer como dosis de refuerzo y ahora pretenden saber cómo funciona su refuerzo, con las personas que recibieron Astrazeneca.

Buscan personas que hayan recibido dos dosis de esta vacuna de AstraZeneca, como mínimo hace 3 meses, y que no hayan pasado el Covid. Para participar en el estudio deben ponerse en contacto con el hospital a través del correo: “investigacionmicrobiologia@iisgm.com”. Patricia Muñoz, jefa de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón, nos explica que ya han comenzado a recibir las primeras solicitudes: "En el hospital vamos a necesitar unos 50 o 60 voluntarios que cumplan los criterios. Son solo seis meses de seguimiento. Todos los días tenemos solicitudes, pero todavía no hemos completado el cupo". La doctora Muñoz es optimista de cara al futuro de esta vacuna: "Por lo que he oído, si todo va bien esta vacuna estará para mayo o para junio. Las agencias son optimistas".