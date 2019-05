"Asia Bibi es un símbolo para los cristianos"

Asia Bibi, la mujer cristiana que fue condenada a muerte acusada de blasfemia hace nueve años, ha salido este miércoles de Pakistán y ha aterrizado en Canadá. La Cadena COPE ha podido confirmar por fuentes cercanas a su familia que el reencuentro de Asia Bibi con sus hijas en Canadá tendrá que esperar. Ellas ya se encontraban en el país americano, donde también Asia Bibi va a recibir asilo.

Durante estos 9 años no había podido abandonar Pakistán porque no era posible garantizar su seguridad, y solo después de muchas apelaciones fue posible su absolución en octubre. Desde entonces toda su familia estaba esperando a que llegara un día como hoy en el que abandona Pakistán. Según ha podido saber COPE lo primero que va a necesitar ahora será un tratamiento médico adecuado, al que no ha tenido acceso hasta ahora.

Por 'Mediodía COPE' ha pasado Javier Menéndez Ros, director de la Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier ha seguido el día a día del caso de Asia Bibi con preocupación: "Han pasado nueve años y medio en distintas cárceles del país y en condiciones pésimas, una auténtica tragedia, es momento de disfrutar de la libertad".

Tras la puesta en libertad de la cristiana, el director asegura estar preocupado: "Hay que esperar que su liberación no cause daños a los cristianos que estén allí. Los islamistas más radicales, los mismos que se reunieron en las calles para pedir la pena de muerte para Asia Bibi, ahora pueden hacer atentados contra cristianos, es uno de los riesgos" finalizaba Menéndez Ros.

Desde que comenzara el proceso en 2010, el director de la Ayuda a la Iglesia Necesitada afirmaba que era muy complicada la salida del país de Asia Bibi una vez fuera de la cárcel por la presión de los islamistas radicales, por ello, para Menéndez Ros, el caso de la cristiana es un ejemplo:"No podemos olvidar que Asia Bibi es un símbolo por ser mujer, por católica y por estar perseguida".

El caso de Asia Bibi ha resaltado la persecución de los cristianos en los países como Pakistán, como afirma el director en 'Mediodía COPE' cada año hay entre 70 y 80 personas acusadas por las leyes de la blasfemia en Pakistán y en la mayoría de ocasiones inventadas: "Estimamos que puede haber cerca de 900 personas en la cárcel, bastantes de ellas con pena capital, por eso Asia Bibi es una bandera".