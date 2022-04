Así reaccionó Manolo Lama al pisar Transnistria por la Champions League: "A lo mejor estamos en el siglo XX"

Es un país no reconocido, con un funcionamiento peculiar. Así es como se definen los ciudadanos de este pequeño enclave moldavo, que en los últimos seis meses ha sido noticia. No hace mucho tiempo, allá por noviembre, el Real Madrid viajaba a la ciudad de Tiráspol para afrontar la que quizás fuera la jornada de Champions League más peculiar de toda su historia. Pero, ¿esto a qué se debe?

Situado en la zona más oriental de Moldavia, a orillas del río Dniéster, existe una franja del país en la que no hay bandera moldava, ni su moneda, ni su presidente, ni se hace una mínima mención al territorio al que legítimamente para la comunidad internacional pertenece la región. Transnistria funciona de manera independiente sin reconocimiento alguno del resto de países del mundo, y así llevan la friolera de treinta años.

Rusia supone el principal apoyo y el sustento fundamental de Pridnestrovia (nombre con el que los locales denominan a su país), de hecho, Andrei, ciudadano de Tiráspol, afirma que "hubiera sido imposible mantener la independencia sin la ayuda de Rusia" y es que la Federación también aporta sustento económico y recursos para Transnistria. Evidentemente, esto genera una sensación de enorme molestia a Moldavia, que en general consideran que la población ha sido contagiada por unos intereses políticos que no son legítimos en absoluto, y que causan una sensación de enorme impotencia ante la actitud rebelde de este enclave.

Algo que llama poderosamente la atención, es la forma en la que está dispuesta el lugar. Dentro del territorio se pueden encontrar alusiones constantes a la Unión Soviética. Estatuas gigantes de Lenin, construcciones propias de las zonas eslavas, imágenes de la hoz y el martillo... Incluso su parlamento se denomina "Soviet Supremo". La sensación, según describen los visitantes, es similar a la de vivir en un lugar en el que se paró el tiempo en 1990.

A pesar de todo, afirman no ser comunistas ni tener nada que ver con esa ideología. De hecho, Andrei relataba que la economía de mercado estaba a la orden del día y que su modelo era el capitalista, nada que ver con la fachada que se puede ver de primeras. Algo que confirma esta teoría es el conglomerado "Sheriff", que cuenta con empresas gasolineras, distribuidoras de vehículos y supermercados; además del equipo de fútbol Sheriff Tiráspol, que se enfrentó al Real Madrid en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Manolo Lama salió muy sorprendido

Siendo extranjeros, entrar a Transnistria puede resultar altamente chocante, es lo que posiblemente vivió Manolo Lama al llegar a Tiráspol. De hecho, el presentador de Deportes COPE y narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, ha estado con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, y ha contado que el país, no reconocido, "no deja indiferente". No solo eso, sino que la primera reacción que tuvo Lama fue la de preguntarse si es que "a lo mejor no estamos en el siglo XXI". Sea como fuere, la limpieza también llamaba la atención, ya que se encontraba en una ciudad "limpia como todas las soviéticas".