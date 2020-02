La app 'Q12' no da señales de vida y deja a deber multitud de premios

10 de la noche, móvil en mano y neuronas activas. Muchas veces en compañía, otras en soledad. Desde poco antes de verano de 2018, la aplicación conocida como 'Q12' reunía a miles de familias en España en torno al teléfono a las 22:00 p.m. Se trataba de una aplicación que emitía todos los días en directo a esa hora un concurso de doce preguntas que tenía como premio una cuantía económica. Para entrar no necesitabas más que tu número de teléfono. La aplicación no pedía datos para poder jugar ni tampoco un importe previo. Era gratis.

Ahora es fácil pensar que esta aplicación tenía algún tipo de truco, pero hasta hace dos meses llevaba funcionando a la perfección y pagando el dinero que ganaban de forma justa los concursantes. El Trivial, que es un copia de uno que se creó en Estados Unidos, estuvo desde el 15 de diciembre hasta el 7 de enero sin ni siquiera dar noticias de actividad. Ese día, el posterior al día de los Reyes Magos, anunció que la aplicación estaba en un periodo de actualización que iba a durar unos días. Pues hasta hoy, que todavía se sigue “actualizando”.

El problema no es que esta aplicación haya dejado de funcionar. El problema es que no ha pagado todavía varios premios de cuándo estaba en funcionamiento. Algo que, obviamente, enfada a los usuarios que demandan respuesta. Una que no llega tampoco desde los creadores de 'Q12'.

Este juego de moda ha pasado de ser la sensación en la emisión de eventos interactivos en directo con más de 150.000 usuarios a ser un juego que no funciona y que además no paga lo que debe.