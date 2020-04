Antonio Herraiz:"Si miramos a Italia, vamos a seguir confinados hasta mediados de mayo"

Audio

Hoy es Viernes de Dolores. En circunstancias normales, a esta hora cuando va acabando el turno laboral de la mañana, millones de españoles estarían casi cargando las maletas en el coche rumbo a su destino de Semana Santa. Este año no es posible. Para frenar a los temerarios que tienen previsto saltarse el estado de alarma la operación salida habitual se traduce en más controles. Puede que tengas permiso porque tu trabajo es de los denominados esenciales. Lo que no es ni prioritario ni está permitido es que te vayas a tu segunda residencia.



Es viernes de Dolores y hoy los dolores del mundo siguen marcados por el coronavirus. No sé la de veces que nos vienen diciendo que estamos rozando el pico de la enfermedad. Incluso esta semana nos apuntaban desde Sanidad que estábamos ya. No sé la de veces que nos han dicho que los contagios se estabilizan, que la presión en las urgencias de los hospitales disminuye. Y en parte es así. Lo vemos en la disminución en el aumento de infectados. Sin embargo, los datos siguen siendo estremecedores. El jueves nos ha dejado más de 900 muertes en un solo día. 932, y nos aproximamos a los 11.000 fallecidos. Buscar consuelo diciendo que han muerto menos personas que el día anterior, no es suficiente.



Muchos os preguntáis hasta cuándo va durar todo esto. Y hoy hemos mirado a Italia, ya que no lo hicieron los responsables cuando el coronavirus golpeaba con fuerza en aquel país y todavía no había llegado a España. Las autoridades italianas no descartan ampliar el confinamiento hasta mediados de mayo. ¿Cuál es el plan de España? Lo están estudiando, pero cobra peso prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril. Es decir, otros 15 días más. Por esta cuestión le han preguntado hoy al portavoz de alertas sanitarias Fernando Simón: “A partir de ahora tenemos que empezar a pensar en los problemas de volver de nuevo a la transmisión sino tenemos muchísimo cuidado. La transmisión hasta ahora la hemos controlado, probablemente ese famoso número de reproducción ahora mismo es alrededor de 1 o incluso por debajo de 1”.



Viernes de Dolores que nos deja una imagen. La del presidente del Gobierno visitando una fábrica de Móstoles donde fabrican 100 respiradores al día. Ni en momentos tan críticos podía faltar la foto, no sea que se estropee la campaña de marketing diseñada por los gurús de Moncloa.