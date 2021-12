Ángel Correas: “Hay que ser prudente con las previsiones del COVID, pero 2022 no pinta mal para salir de ésta"

Hace justo 2 años, un 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de la ciudad de Wuhan en China notificó un conglomerado de casos de Neumonía de origen desconocido. Hace justo 2 años, la población en general conocía poco o nada de Coronavirus. Las noticias que llegaban de China eran algo lejano, propio de comer murciélagos en mercados faltos de higiene.

Hace hoy justo dos años, si no eras sanitario o virólogo, lo de las PCR eran una cosa de laboratorio. Las mascarillas era algo casi exótico, como mucho aquí en España las llevaban puestas los alérgicos o personas con problemas respiratorios. Eso de que un virus nos obligara a meternos en casa durante meses y que viéramos polideportivos convertidos en Morgues improvisadas. Eso, eran cosas de las películas. En resumen, que hace justo hoy dos años, nos creíamos seguros.

Desde entonces el mundo acumula casi 6 millones de muertes por la COVID y en España ese numero oficialmente ronda las 100.000 personas, puede ser mayor. Hoy, justo dos años después España ha batido el número de casos en 24 horas. 161.000 y 1775 caso de incidencia por cada 100.000 habitantes.

También es verdad que dos años después no estamos como el primer día. Hemos aprendido mucho del virus, también hemos aprendido a protegernos y las vacunas lo mantienen contenido en los hospitales. No diremos que la situación en UCI no sea preocupante pero no es lo que hemos vivido en olas anteriores.

Otra cosa es que la nueva variante Ómicron lo haya vuelto a poner todo patas arriba en los trabajos, que mantengan la tensión en la atención primaria o que vaya a obligar a miles de españoles a cambiar los planes y pasar la Nochevieja confinados, en aislamiento o pendientes del resultado de una prueba de un test hasta última hora. Queda menos de 11 horas para tomarse las uvas y seguro que en este intervalo se van a disparar las pruebas de antígenos.

Y es que según los expertos todavía no hemos alcanzado el pico de contagios de la Ola Omicron y de lo que pase esta noche puede depender la evolución de los casos en los próximos 15 días. Así que las miradas están puestas ya no solo en las cenas sino en cómo se desarrolle la fiesta que puede venir después. Y aquí tenemos las 2 Españas. Unas regiones, especialmente en el norte, imponiendo restricciones horarias al ocio y la hostelería e incluso toques de queda y el resto que dejan más mano ancha en esta Nochevieja y todos con el escenario probable del botellón. Ya veremos que ocurre. En el momento en el que estamos, todo va a despender mucho de lo de siempre, la prudencia individual.

En cualquier caso, confinados o no, hay suficientes uvas disponibles para cumplir con la tradición y también hay suficientes ganas de pasar página. Lo cierto es que ya hemos aprendido a ser prudentes a la hora de hacer previsiones con el coronavirus, pero no pinta mal el 2022. No pinta mal para salir de esta de una vez por todas.