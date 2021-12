Ángel Correas: "La ayuda ya está en la caja. El pájaro en mano y la Reforma Laboral, por ahora, volando"

No sé si lo sabes, Las cuentas del estado han recibido en las últimas horas una inyección de 10.000 millones de euros a cuenta del fondo de recuperación de la Unión Europea. 10 mil millones que vienen muy bien para afinar la maquinaria económica y social muy tocada debido a las restricciones de la pandemia. Desde Bruselas, este dinero no se entrega sin más, por amor al arte o porque en España seamos más guapos que en el resto de Europa, que a lo mejor los somos, pero no es por eso.

Para recibir estos 10 mil millones gobierno español ha tenido que cumplir, en principio, con 52 puntos que Bruselas ponía como condición para esta entrega. Entre esas condiciones hay un poco de todo, ecología, nuevo modelo energético, política fiscal y sobre todo 2 cosas: cambios puntuales en el sistema de pensiones y tocar, lo justo, la reforma laboral... El mismo documento que acaba de aprueba el consejo de ministros y que entra en vigor mañana con su publicación en el BOE.

Así que sí, se confirma que 10 mil millones son un buen aliciente para muchas cosas también para que Pedro Sánchez rompa su promesa de derogar la reforma Laboral y Podemos pase por el aro del acuerdo e incluso, ahora, lo reclame como un éxito propio.

Si no hubiera estado por medio Don dinero, poderoso caballero, igual a esta hora no habría ningún tipo de consenso con este asunto, y solo hablamos del acuerdo con patronal y sindicatos porque desde ahora, con su aprobación por el consejo de ministros, falta ponerle la guida del pastel.

La clave es la siguiente: esta reforma laboral ve la luz con un Real decreto ley que hoy aprueba el gobierno. Por este motivo tiene carácter provisional hasta que sea convalidado por el Congreso y para eso hay un plazo de un mes, 30 días. El problema es que a esta hora el gobierno no tiene los apoyos suficientes y sus socios de Bildu o Esquerra o incluso el PNV dicen que no están por labor y pretenden introducir cambios antes de dar luz verde. La patronal empresarial, que ha soportado bastantes tensiones internas para dar el visto bueno a la reforma sobre la bocina, dice ahora que, si se toca una coma, se salen de acuerdo.

Como casi todo, al final es cuestión de matemáticas. Para sacar adelante la reforma al PSOE y PODEMOS le faltan por ahora 26 votos así que ya tenemos otro escenario perfecto para que nacionalistas e independentistas negocien con ventaja ante la debilidad del Gobierno. Y lo van a hacer. Por lo menos los 10 mil millones de Europa ya están en la caja el pájaro en mano y la reforma, por ahora, volando...