Ali, colaborador afgano: "Mis hermanos escaparon de Afganistán y están en Irán, no sé qué será de ellos"

Y en Afganistán, todos los países trabajan con un ojo puesto en el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque es cuando las tropas americanas abandonarán Kabul y todo quedará bajo el control talibán. Pero, la ministra de defensa belga acaba de decir que Estados Unidos pide a los países que saquen a todo el mundo antes del 27 de agosto. Y el presidente de EEUU, Joe Biden, hoy también ha señalado que “cuanto antes puedan acabar, mejor”.

El tiempo se acaba para muchos afganos que se agolpan en las puertas del aeropuerto de Kabul y se abren paso entre disparos para poder entrar en la pista de despegue. Uno de los colaboradores afganos que consiguió pasar esta barrera y llegar a nuestro país es Ali. Intérprete del ejército que ha sido evacuado esta semana. Nos ha contado cómo fue su salida: "La salida de Afganistán fue muy difícil, especialmente para llegar al aeropuerto, porque allí había mucha gente que quería salir de Afganistán. Cuando yo salí, me ayudaron mi prima y los hijos de mi prima".

Ali mira ahora hacia un futuro en España, pero deja atrás varias personas en Afganistán sin saber qué sera de ellos: "Mi hermana antes trabajaba con un médico, ahora no trabaja, ahora está en casa. Los talibanes no quieren que trabajen las mujeres, mi padre y una hermana se quedan aquí. Mis hermanos escaparon de Afganistán y están en Irán, no sé qué será de ellos".