Alberto, 35 años, en paro: "Lo que te ofrecen son 1.300 euros por 12 horas al día"

Septiembre se despide en nuestro país con 17.619 personas paradas más que el mes de agosto. ¿Y esto es mucho, es poco? Todo depende con lo que se compare. Así nos encontramos que este septiembre del 2022 ha sido el peor mes para el paro de los últimos tres años, pero es el tercer mejor dato desde el año 2008.

Septiembre es un mes marcado por el fin de la campaña de verano y donde además se da una paradoja: tradicionalmente sube el paro como consecuencia de ello aunque también aumenta la creación de empleo. Por un lado el sector servicios finaliza muchos contratos que previamente se habían firmado al inicio de la temporada turística. Por otro, se contratan por ejemplo a jornaleros y agricultores para la vendimia, en la agricultura. En la educación se refuerzan plantillas con nuevos profesores. Y en el sector de la construcción o de la industria también suele haber una mayor contratación ya que muchas fábricas vuelven a plena actividad.

Hay muchas personas que tras el periodo estival se quedan en paro es el caso de Alberto que tiene 35 años y una discapacidad. Se acaba de inscribir en las listas del paro después de conseguir un trabajo temporal este verano.Es uno de los 2. 941.919 desempleados con los que se ha despedido el mes de septiembre. Lo hemos encontrado cumpliendo con la cita previa que había adquirido para darse de alta en una oficina del Servicio de Empleo estatal en la calle Goya de en Madrid.

Alberto siempre "he trabajado en la logística y como repartidor, en verano he trabajado en limpieza y me han dicho que podré ser fijo a partir de diciembre" cuenta en Mediodía COPE.

Este joven que sigue soltero, porque precisamente la precariedad laboral no le ayuda a formar una familia ha denunciado a lo que se enfrentan muchas personas "lo que te ofrecen no va de acuerdo con el sueldo: 1.300 euros por 12 horas de trabajo. Los empresarios se aprovechan y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no hacen nada".