Con tan solo 12 años descubrió su vocación pero este motivo le impidió convertirse en monja hasta mucho después: "Lo acomodó todo"

Este fin de semana, con el inicio del mes de febrero, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Con motivo de esta celebración tan especial para la Iglesia, hemos conocido la historia de Yessica Juárez, promotora vocacional de las Misioneras Agustinas Recoletas. Esta joven mexicana ha compartido con nosotros su testimonio y nos ha explicado la importancia que tiene dentro de la Iglesia, la vida consagrada.

A los 12 años sintió la llamada a la vida religiosa aunque sus padres no le dejaron convertirse en monja hasta que terminó la carrera a los 22 años. Ahora se dedica a acompañar a todas aquellas chicas que también quieren consagrar su vida y a guiarles en este camino de espiritualidad que tiene como objetivo llevar a todos los rincones del mundo el mensaje del Evangelio.

Aprendí a ser acólita y fue una etapa preciosa de mi vida porque hacía lo que más me gustaba, estar en el altar Yessica Juárez, promotora vocacional de las Misioneras Agustinas Recoletas

"Por mi edad, mis padres no me dejaron que ingresara a un monasterio y sobre todo porque yo no sabía, no, lo que era vivir como una monja contemplativa" añadía la religiosa Yessica Juárez ante los micrófonos de COPE. A pesar de la negativa de sus padres, el deseo de Yessica continuó creciendo en su corazón aunque durante la adolescencia, otras preocupaciones ocuparon su lugar: comenzó a salir más con sus amigas e incluso inició una relación amorosa con un chico de su edad.

Fue en ese momento, en el paso entre la juventud y la vida adulta, cuando Yessica conoció el Movimiento de Juventud y Familia Misionera del Regnum Christi. Con ellos se fue de misión durante cuatro años en Semana Santa y estas experiencias cambiaron su vida por completo: "Me hice catequista y también aprendí a ser acólita. Y, ésta, fue una etapa preciosa de mi vida porque era lo que más me gustaba hacer, el servicio que más me gustaba hacer, estar en el altar, servir en el altar al sacerdote, llevando los vasos sagrados. Me sentí muy cerca del Señor", declaraba nuestra invitada también en 'ECCLESIA la día', junto a Raquel Caldas, en TRECE.

Como nos ha explicado, después de darle muchas vueltas y de rezar mucho esta idea, volvió a hablar con sus padres. "Mis padres me dijeron que yo hasta que no terminara la carrera, no podía ingresar a una congregación. A los 22 años terminé mi carrera, y bueno, pues el Señor todo lo acomodó. Ya ahí fue donde conocí a las hermanas misioneras Agustinas Recoletas", añadía Yessica Juárez, quien ahora se ha convertido en Misionera Agustina Recoleta, una congregación que cuenta con proyectos de misión en 10 países del mundo. Actualmente, se está formando en Granada y, además, es la promotora vocacional de las Misioneras Agustinas Recoletas -o de las MAR como también se les llama- en España. Ahora, se dedica a acompañar a todas aquellas chicas que sienten también la llamada, que tienen inquietud o que están en el proceso de discernir.