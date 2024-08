Sofía Buera: "El punto de inflexión en el que se encuentra el caso Begoña Gómez"

Habitualmente se considera que el mes de agosto es un mes inhábil en la Administración de Justicia. Eso no está pasando en el juzgado número 41 de plaza de Castilla, en Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado.

En ese juzgado se ha trabajado buena parte del mes de agosto para continuar con la instrucción del caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno investigada por trafico de influencias y corrupción en los negocios.

Hoy ha habido nuevas citaciones en concreto 4 testigos que han desfilado por el despacho de su señoría desde las 11.00 de la mañana. Por lo menos no han tenido que madrugar. Se trata de la directora de Wakalua, un conglomerado vinculado a Globalia para potenciar el sector del turismo, que patrocinó uno de los proyectos de Begoña Gómez, el África Center.

El otro testigo citado es un directivo de la Consultora Barrabés, propiedad de Juan Carlos Barrabés, otro empresario investigado en este caso. A este testigo el juez le quiere preguntar sobre las adjudicaciones públicas que recibió esta empresa supuestamente tras la mediación de la esposa del presidente.

A lo mejor te pilla todo esto en medio de las vacaciones o recien llegado y te estas preguntando en qué punto estamos dentro de este caso que tiene contra las cueras al matrimonio de la Moncloa. Pues en un punto clave y quizás un punto de inflexión... Por un lado tenemos al juez que sigue tirando de los hilos incluso en el mes de agosto.

Éste mismo viernes ordenó registros en el domicilio del empresario Barrabés y en una de sus empresas. NO sabemos si esos hilos acabarán o no en delito, por ahora hablamos de supuestos, pero el juez no da tregua e incluso ha pisado el acelerador.

Son los abogados del matrimonio Sánchez Gómez apoyados por la fiscalía, los que buscan ahora ese punto de inflexión legal... El contraataque han sido dos querellas por prevaricación contra este juez; la del presidente porque su declaración en Moncloa fue grabada en vídeo aunque se negó a declarar (por cierto, hoy se le entrega esta documentación a las partes personadas). Y por otro lado está la denuncia de Begoña Gómez, que viene por toda la investigación en general (que consideran injusta) y además revelación de secretos.

Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que tiene sobre la mesa esas querellas. Si se admitieran a trámite, cosa que no tardaremos en saber, el juez Peinado podría ser apartado del caso lo que en Moncloa sería un alivio tremendo. Si fuera así, habría que nombrar a otro juez instructor que puede seguir la línea del anterior o no.

También puede pasar que las querellas no sean admitidas y el juez Peinado siga donde está para disgusto de Sánchez y de su mujer.