Sofía Buera: "El panorama en Cataluña es incierto pero podría serlo más"

Mientras los JJOO continuan en París con opciones para el equipo español, aquí no dejamos de mirar a Barcelona y a Waterloo, por lo que pueda pasar.

El presidente del Parlament, Josep Rull sigue a esta hora con la ronda de consultas que trata de confirmar basicamente que Salvador Illa tiene los apoyos necesarios como para ir a la investidura. Lo cierto es que los tiene. Cuenta con 68 síes despues de que los jóvenes de ERC..al igual que el resto de la militancia dijera ayer que lo van a apoyar.

Lo único que nos quedaría por saber es la fecha de esa investidura que como pronto podría ser este jueves. Y esto, esta fecha es ahora la clave.

¿Por qué? Basicamente porque Carles Puigdemont sigue diciendo que va a acudir a esa sesión...con la alta probabilidad que existe de que al pisar suelo español..pueda ser detenido.

Esto sí podría tener sus consecuencias políticas, Junts per cataluña pedirá la suspensión del pleno de investidura si Puigdemont es detenido. Y esta decision la apoyarian desde ERC y desde los comunes si el pleno no se retrasa sine die. Hay que recordar que si el dia 26 de agosto no hay una investidura o la hay fallida se convocarian nuevas elecciones..

El panorama en Cataluña, por tanto, es incierto pero es que los de Puigdemont están incluso dispuestos a llegar más lejos en caso de que su líder sea detenido. Y ya hablan abiertamente de retirar los apoyos al Pedro Sanchez en el Congreso.

Lo de la posible aparición de Puigdemont cada vez recuerda más a esa películas donde en la boda aparece el antiguo novio sin haber sido invitado para reventar la celebración al grito de "o conmigo o con nadie". La cosa es que ésto no es una polémica..sino un prosible trailer de lo que podría pasar.