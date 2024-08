Sofía Buera: "El ministro Puente ha demostrado que vive de espaldas al caos ferroviario"

Audio

La verdad que no hay más ciego que el que no quiere ver. Resulta sorprendente ver..o mejor dicho escuchar al ministro de transportes, hablar del caos ferroviario que se vive en nuestro país y que han sufrido en sus carnes miles de viajeros como si no fuera algo de su competencia.

¿Y por qué digo ésto? Bueno pues porque el ministro, ajeno a que los trenes de cercanias, media distancia y alta velocidad....que aquí no se salva nadie, se paren un dia detras de otro y sufran continuos retrasos. Pide perdón, sí, para a continuación decir que el tren, en España, vive el mejor momento de su historia.

Puente, que ha comparecido a petición del PP en el Senado ha dicho, basicamente que la culpa la tienen los trenes, las maquinas de Talgo, S106 que desde que comenzarona a operar han registrado al menos 480 incidencias. Culpa también de la anarquía ferroviaria al aumento de viajeros en tren, a la electrificacion de las vias, a las obras de Chamartin, a los túneles ideados por otro ejecutivo y hasta el cambio climático..que una vez más se convierte en el comodin del Gobierno para justificarlo todo.

Lo cierto es que el ministro -lo ha demostrado una vez más- vive de espaldas a una realidad que sí hemos vivido el resto de españoles. Unos como espectadores, otros como directamente afectados.

Lo que se le ha olvidado decir al ministro es que se invierte mucho en poner en marcha esos trenes pero poco en mantenerlos que nos decían el otro día desde el sindicato de maquinistas que llegan inlcuso a despiezar locomotoras para arreglar máquinas de las que faltan piezas. Tampoco ha dicho que aunque somos uno de los países europeos que más invierte en alta velocidad como Francia o Italia..invertimos poco en su mantenimiento.

Tampoco menciona los problemas de gestión, que pasan en primer lugar por una mesa de diálogo permanente entre trabajadores y ministerio creada para analizar problemas y plantear solucioens yq ue el ministro no ha convocado.

Por no hablar de la cantidad de politicos que en los últimso años han dirigido esta empresa pública....Si pones a dirigir a un político amigo o amigo de un político -que lo mismo me da- en lugar a alguien que entienda de trenes y de servicio al cliente pues ya vemos el resultado.

Y el resultado es el que es. Sin tener en cuenta los datos de este año en 2023, 1 de cada 4 aves en España llegaron con retrasos según la propia memoria de calidad de RENFE cuando en 2016 se alcanzaban records de puntualidad. Debe ser que entonces, no había cambio climatico.