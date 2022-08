Sofía Buera: "365 después Afganistán no ha hecho más que retroceder en derechos y libertades"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE

Primer aniversario de la toma de Kabul por los talibanes. 365 días han pasado desde que las tropas estadounidenses y fuerzas de la alianza se retirasen del terreno tras la llegada de los talibanes al poder. La precipitada, inesperada y caótica evacuación del aeropuerto de Kabul solo ha dado paso a un Afganistán que no ha hecho más que retroceder en todo: en derechos y libertades, por supuesto, y especialmente para mujeres, en lo económico y hasta en estabilidad y seguridad.

Los fundamentalistas han impuesto un régimen de terror para los afganos y especialmente para sus mujeres a quienes han encerrado en sus casas. No pueden estudiar, tampoco trabajar en muchas profesiones. Prácticamente han desaparecido de las calles. Si salen deben hacerlo con la yihab puesta cubriendo todo su cuerpo. No pueden realizar viajes largos. Siempre deben estar acompañadas por un hombre. Una verdadera cárcel en vida. Sin haber cometido delito alguno.

En COPE hemos hablado con Azami, una joven de 24 años, que sigue en el país. Hasta hace un año estudiaba medicina en la universidad de Kabul. Ella nos ha contado cómo un año después de su llegada los talibanes han consolidado en el país el Emirato que ha echado por tierra los derechos de las mujeres.

Los insurgentes que hace un año tomaban el poder han fracasado en la triple misión de sacar de la pobreza a la mayor parte de la población, garantizar la seguridad y ser reconocidos por la comunidad internacional.

El país es una ruina y en este año se ha agudizado la situación económica que es crítica. Afganistán está al borde de la hambruna. De hecho, en el 90% de los hogares del país ha escaseado el alimento en el último año y prácticamente la mitad de la población, unos 20 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria por el hambre aguda. La fotografía del Afganistán de hoy se la hacía esta mañana a Herrera Mikel Ayestarán desde Kabul.

Y el único resquicio de esperanza que algunos tenían desde dentro con la llegada de los talibanes, es decir, que llegase la paz sobre el terreno tampoco hoy es una realidad porque siguen existiendo atentados y enfrentamientos entre las distintas facciones del terrorismo islámico.

La buena noticia es que un año después 4000 personas han conseguido llegar a España ayudados por el Ministerio de Exteriores. Se calcula que sobre el terreno quedan unos 800 colaboradores de nuestro país que podrían llegar en los próximos meses.

No hay diferencias entre el Afganistán de antes de la llegada de militares occidentales y el de ahora. Bueno, quizás las voces de afganos que no se resignan a callarse ante el pisoteo de sus derechos. Esos que han retrocedido después de avanzar tímidamente en los últimos 20 años.

Hoy recordaremos cómo la salida de Afganistán marcó un antes y un después para el mundo occidental. El de volver a cerrar los ojos para no ver todo lo que no sea cercano, todo lo que no suceda en nuestras fronteras. Aunque sea una barbarie.

El pueblo afgano tiene derecho a luchar por la justicia y la libertad. Y eso, éticamente al menos, desde Occidente es una causa a apoyar.