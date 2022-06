Pilar G. Muñiz: “El turismo se recupera. Pese a los precios hay ganas de salir y que me quitan lo "viajao"”

Audio

Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.

Es algo que todos estamos notando. Uno de los grandes motores económicos de este país, el sector de turismo, está muy cerca de alcanzar los niveles que tenía antes de la Pandemia.

De hecho, uno de los indicadores más claros es el que se refiere a la ocupación hotelera y hoy hemos conocido que estamos tan solo un 7% por debajo de los niveles de 2019. La Mayoría son viajeros extranjeros aunque un 33% son españoles (unos 9 millones). Un porcentaje que irá en aumento a medida que entremos en los meses tradicionalmente ligados a la vacaciones como son Julio y Agosto.

Pero, en esta misma estadística encontramos otro dato interesante. Cada noche de hotel ha incrementado su precio un 22% con respecto al año pasado.

Hay movimiento en el sector y de hecho si hacemos el ejercicio de comparar los precios cada semana en los buscadores de vuelos u hoteles veremos como se incrementan poco a poco. Hay varios factores que explican este subidón. Como a todo hijo de vecino, a los hoteles les afecta el incremento en la factura eléctrica o en el coste de los alimentos para restauración.

Pero a la inflación general, podemos añadir como factor la alta demanda que estamos viendo. Las reservas se han multiplicado por 6 en comparación con 2021. Algo que no deja de ser paradójico debido a que los ciudadanos también estamos notando con fuerza el incremento de los precios, por encima del 8%. Ya no digo nada si hablamos del precio del diesel o la gasolina.

En COPE hemos contado que los españoles estamos posponiendo cosas como cambiar la lavadora o comprar un choche pero sin embargo hemos decidido realizar ese viaje que teníamos pendiente desde hace 2 años o volver a tener una semana de vacaciones sin la amenaza de restricciones.

Este puede ser otro de los efectos de la pandemia. Las ganas de salir. Es una especie de CARPE DIEM de verano y luego ya veremos que pasa. Pero, por lo pronto, que me quiten lo “bailao”... o mejor dicho, que me quiten lo “viajao”...

Ahora bien, estos datos de aumento de las reservas nacionales, o de viajes programados, responden a la realidad de un buen número de españoles, pero NO de todos los españoles. Y aquí tenemos la parte de la ecuación que más puede estar acusando el incremento de los precios. Esa parte de la población que no puede asumir noches de hotel o viajes al extranjero. En 2019 el Instituto Nacional de Estadística publicó que 4 de cada 10 españoles no se podía permitir salir de vacaciones.

Dos años después y tal y como están los precios. ¿Crees que estos datos habrán mejorado? Mucho me temo que no, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que la recuperación tras la pandemia lleva dos velocidades.