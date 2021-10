Pilar G. Muñiz sobre los precios: "Cómo cambia el cuento cuando uno está en el Gobierno o en la oposición"

Audio

Hacía casi 30 años que no se producía en nuestro país una subida de precios como la que estamos sufriendo ahora mismo. Es que es la luz, pero es que también es el gas, los combustibles, la cesta de la compra... Los precios continuan imparables.

Este mes de octubre han subido un 2% respecto al mes anterior pero es que la tasa interanual se situá ya en el 5,5%. Una cota que no veíamos desde 1992, un 5,5%. Imagínate esta tasa de inflación en otros tiempos. Ya te digo yo que los sindicatos estarían escandalizados y habrían convocado ya una huelga general.

Los precios empezaron a desbocarse en marzo...desde entonces llevan ya ocho meses con esta tendencia alcista que nos está haciendo perder poder adquisitivo y que están a punto de reventar las costuras de las cuentas públicas.

En los últimos días muchos analistas han señalado que los Presupuestos del gobierno no son realistas que no cuadran los números. Pues ahora desde luego menos...porque las pensiones están ligadas al IPC y esto va a suponer muchos pero muchos millones más en la partida de gastos. Pese a ello no parece que Pedro Sánchez vaya a cambiar una coma de esos Presupuestos que han aprobado en el Consejo de Ministros y que todavía tienen que pasar el trámite parlamentario.

Y fijate cómo cambia el cuento cuando uno está en el gobierno o en la oposición. Escucha lo que le decía en febrero de 2015 Pedro Sánchez, líder de la oposición al entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy por una subida de precios mucho menor a la que estamos viviendo ahora.

El encarecimiento de la luz es el principal factor que ha impulsado el IPC hasta niveles ya casi olvidados. Llevamos ya 15 días con el famoso megavatio hora por encima de los 200 euros. Estamos pagando la luz cinco veces más cara que el año pasado y, lo preocupante, es que así va a seguir por lo menos hasta el próximo mes de marzo.

Estamos pagando además los combustibles un 20 por ciento más caros. El gas ha subido un 22 por ciento el aceite, un 23 por ciento las frutas y verduras un 5,3 por ciento. Y así todo.

En la subida de los precios también influye el gurigay que hay montado en las cadenas de suministro con el colpaso de los puertos, falta de contenedores, escasez de trabajadores y la carencia de chips.

Todo esto sin duda supone un lastre para la recuperación económica. De hecho ya no sé cuantas instituciones y organismos el INE, la OCDE, el FMI, el Banco de España, la Airef, ayer FUNCAS, han rebajado sus previsiones de crecimiento que chocan con el optimismo que sigue vendiendo desde el gobierno.