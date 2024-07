Pilar G. Muñiz: "Es preocupante que el TS y el TC estén enfrentados en la interpretación de la ley"

Audio

Se está cumpliendo el guión previsto y yo no sé si cuando hablamos de justicia esto es bueno o malo, que todo el mundo sepa lo que va a pasar.

Y ahora mismo todo el mundo tiene bastante claro que el Tribunal Constitucional está revisando las sentencias del caso ERE de Andalucía. Te recuerdo que hablamos de un caso de corrupción sistemática en la junta de Andalucía en el que se defraudaron al menos 680 millones de euros durante varios años.

El Constitucional está enmendando la plana a las sentencias que impuso el Tribunal Supremo. Dicho de otra manera, está dando la razón a los condenados y anulando esas condenas. Es un goteo constante de recursos porque hubo 19 condenados. Hoy mismo se estudiaban otros 4 recursos y han seguido el mismo camino, el Constitucional ha anulado en su totalidad o en parte las condenas que impuso el supremo.

Esto es importante porque cada uno de estos fallos son como miguitas de pan que conducen a la posibilidad de anular la sentencia de José Antonio Griñán, el ex presidente socialista de la Junta cuyo recurso se examina dentro de 2 semanas... Griñán fue condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación en este caso de los ERE aunque no ha llegado a entrar en prisión por problemas de Salud ... Es lo que algunos consideran como un indulto por la puerta de atrás...

A estas alturas no nos vamos a extrañar del aroma político de los fallos judiciales. Llevamos años hablando de este asunto, de la injerencia política en la justicia. Por eso, para este gobierno en concreto, fue fundamental renovar el Tribunal Constitucional para lograr una mayoría llamada “progresista”. Con ella han conseguido por ejemplo, que se dé el visto bueno a la reforma de la ley del aborto.

El exponente más claro de todo esto es Cándido Conde Pumpido, el actual presidente del Constitucional que en su día ya fue un polémico Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo curioso es que Cándido Conde Pumpido también fue magistrado del Supremo y curiosamente se apartó de juzgar este caso de los ERE porque había sido Fiscal General. Mira por donde, ahora que se resuelve el caso ERE en el Constitucional que él preside, Conde Pumpido no se ha aplicado sin embargo el mismo criterio.

Estamos hablando del caso de los ERE de Andalucía, pero es que vamos a tener la misma situación a la hora de afrontar la Amnistía para los independentistas catalanes. Como te digo con estas cosas estamos “curaos de espanto”, lo que no quiere decir que este tipo de cosas se asuman sin más. Lo que resulta preocupante es que los dos máximos organismo judiciales en España estén enfrentados en la interpretación de una misma ley. No sólo enfrentados, si no que se llevan la contraria en temas con mucha relevancia social, lo que no es nada bueno para eso que llamamos “independencia judicial”.