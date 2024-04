Pilar G. Muñiz: "En un mundo hiperconectado, cada vez más personas aseguran sentirse solas"

Audio

La soledad no deseada es una pandemia. No lo digo yo, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En un mundo hiperconectado, en el que tenemos todo a golpe de click o de google, cada vez hay más personas que aseguran que se sienten solas, porque realmente lo están.

Y si no, fíjate lo que acaba de pasar en Girona. La Policía Local ha encontrado los cadáveres momificados de una mujer de 85 años y de su hijo, de 65 tirados en su casa. Se cree que podrían haber fallecido entre los años 2018 y 2019. No presentan signos de criminalidad, así que se están investigando las causas de las muertes.

Ha sido una vecina la que ha avisado porque le parecía que la puerta de la casa podría estar forzada por un intento de robo que, ya han dicho los investigadores, se produjo mucho después de que fallecieran esa madre y ese hijo.

La vecina también se decidió a alertar porque cayó en la cuenta de que “hacía mucho tiempo que no los veía". Y tanto, seis años nada menos. Y en estos seis años, yo me pregunto, ¿nadie los ha echado de menos? ¿No hay un familiar, un amigo o un vecino que los haya extrañado?

Quizás por eso, ya son 5 millones de personas en nuestro país las que se sienten solas, según un informe del Observatorio de Soledad No Deseada.

Y ¡ojo! Porque ni mucho menos es un problema de los mayores. El dato asociado a la juventud es todavía más preocupante. Son la generación de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de las aplicaciones para ligar. Los más enchufados y los más conectados. Pero, entre los que no han cumplido los 30 años, la soledad no deseada también es una pandemia. Afecta al 25%.

Ese informe del que te hablo dice, además, que las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables. No sé tú, pero yo he visto chavales, sentados uno al lado del otro, que en lugar de hablar, se estaban escribiendo por WhatsApp, que han cambiado la palabra por los caracteres. Y, ¿qué fue de esas redes de apoyo en los pueblos o en los barrios? Porque sí, hasta en las grandes ciudades existían. Ahora, como ya no le pedimos sal al vecino, no sabemos lo que ocurre al otro lado de su puerta. Y cuando se abre, nos podemos encontrar historias tan sobrecogedoras como la de esa madre y su hijo, que murieron solos.

Puede que estemos ante un escenario en el que las relaciones sociales empiezan a ser un lujo que cotiza al alza. En este mundo loco en el que el tiempo parece ser otro de los productos más codiciados. La falta de uno, nos deja sin lo otro. Y nos conduce a tocar otra puerta, la del psicólogo, porque la soledad es uno de los factores que más influyen en la salud mental.

Estamos ante la paradoja de la conexión y la desconexión. Nunca tan cerca gracias a la tecnología y nunca tan lejos, tan aislados.

Entonces, ¿la tecnología nos une o nos separa?