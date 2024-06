Pilar G. Muñiz: "Es un hecho que la política comunitaria no engancha a los ciudadanos"

Audio

A estas horas ya se han hecho todo tipo de análisis de los resultados electorales de las elecciones europeas de ayer domingo. Unas elecciones que, al menos en España, se plantearon en clave nacional y que una vez conocido el reparto de escaños no dejan un gran terremoto en la política española. El PP gana pero el PSOE ha conseguido aglutinar el voto de la izquierda y resiste a costa de sus socios SUMAR y Podemos.

Casi está haciendo más ruido, por lo llamativo, la irrupción del partido de Alvise Pérez que el resto de resultados. Es un hecho que la política comunitaria no engancha a los ciudadanos. Nunca ha enganchado, quizás porque la vemos lejana.Esta reflexión explica por ejemplo que la participación haya caído 11 puntos y no haya llegado al 50%. Es decir, ayer, más de la mitad de los ciudadanos se quedaron sin votar.

Es verdad que en 2019 la participación llegó al 60%, pero entonces las europeas coincidieron con las municipales y autonómicas y se votó todo a la vez. Lo normal es que cuando las europeas se convocan aisladas, la participación sea muy pobre. Ocurrió en 2014, con apenas un 44% del censo y ha vuelto a pasar ahora, solo se ha mejorado un poquito los resultados.

¿Por qué ocurre esto? Desde luego no conectamos bien con Europa. Una mayoría importante de ciudadanos no sabe bien cómo funciona el sistema comunitario a pesar de que marca nuestra vida continuamente con nuevas legislaciones. Nos es más fácil entender la política municipal, regional o nacional... porque es más cercana y porque pensamos que nos afecta directamente.

Esto puede explicar la baja participación o la falta de interés, incluso puede explicar que en la europeas, partidos como el de Alvise Pérez hayan conseguido abrirse hueco. Es un partido o agrupación de electores que puede tener sus seguidores por convencimiento, como todos, pero también puede haber muchos que hayan pensado en un voto de castigo contra los partidos clásicos que en otros comicios no se da tanto. Al menos esta es una lectura que hace el sociólogo presidente de GAD 3 Narciso Michavila.

Bueno, por lo pronto ya han metido cabeza en Europa. Aunque es verdad que presentarse a unas nacionales ya es una apuesta mucho más arriesgada que implica una estructura de partido mucho más sólida.Dicen que “lo difícil no es llegar sino mantenerse” y no es la primera vez que llegan partidos dando una sorpresa. No todos consiguen sobrevivir con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, ayer Ciudadanos desapareció del mapa.