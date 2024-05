Pilar G. Muñiz: "Hay que destinar más medios para vigilar la licencia de los locales"

Audio

Ya sucedió el año pasado con la tragedia de las discotecas de Murcia y ahora se repite. La verdad que lo de funcionar sin licencia parece un clásico cuando ocurren catástrofes, quizás porque es entonces cuando se investiga.

Te hablo de lo ocurrido hace unos días en Palma con ese derrumbe en el Medusa Beach Club en el que murieron 4 personas y otras 14 resultaron heridas.

Hoy conocemos que un informe de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Palma ha señalado que este local de copas operaba sin licencia para poder acoger clientes y por tanto, el uso de esa zona del edificio, la terraza que se vino abajo, era ilegal.

Sí disponían de licencia, y por tanto era legal que funcionase tanto la discoteca ubicada en planta sótano como el restaurante en la planta baja.

Al margen de ésto, la investigación de los Bomberos que recogieron muestras y analizaron la estructura es bastante concluyente. La terraza ilegal se derrumbó por una combinación de dos factores: la sobrecarga de clientes que se encontraba en la cubierta y el sobrepeso derivado de unas obras que se habían realizado recientemente.

Fíjate que cosa más tonta, se cree que la recolocación de una mesa para 12 personas pudo ser ese punto que hizo colapsar al edificio. En cualquier caso, eso lo tendrá que concluir la investigación. Para eso serán cruciales las muestras que se recogieron en el escenario de la tragedia y que a día de hoy siguen analizándose.

De momento, todos estos informes ya se han enviado a la Fiscalía y el alcalde, Jaime Martínez anuncia que el ayuntamiento de Palma se personará en la causa en caso de abrirse un procedimiento judicial contra los responsables.

Está claro que la primera responsabilidad recae en los dueños de un negocio que funciona sin licencia que hace obras sin permiso y que se salta toda la normativa posible.

Pero también es responsabilidad in vigilando la de unos técnicos municipales que no intervienen en este tiempo. Porque si bien es cierto que no existía ninguna solicitud de licencia de obras, sí que se abrieron expedientes disciplinarios por irregularidades en 2013. Y ninguno de ellos se refería a zona concreta del derrumbe.

Y también tenía una ITE, una inspección técnica de edificio desfavorable el año pasado pero ahí seguía funcionando. En este tiempo no se ha precintado dicha terraza que funcionaba con total normalidad y ya lo vimos, a pleno rendimiento.

Está claro que vigilar o controlar todos los locales es complicado para un ayuntamiento pero tienen que destinar más recursos a ello. Porque ya vemos que lo de las ilegalidades no son la excepción en las tragedias sin que por desgracia más bien parecen la norma.