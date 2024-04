Pilar G. Muñiz: "La competencia entre ERC y Junts es feroz porque tienen el mismo caladero de votos"

En Cataluña se vota el 12 de mayo, pero hace ya tiempo que están en campaña electoral. Hay una competencia feroz y tras las negociaciones de la amnistía, el partido de Puigdemont está ganado enteros ante el público independentista. La competencia entre Esquerra y Junts es feroz, no tienen nada que ver políticamente, pero el caladero de votos es el mismo, el independentista...

Puigdemont ha conseguido todo lo que ha querido de Pedro Sánchez y Esquerra necesitaba soltarse la melena independentista ante los más cafeteros, hoy lo ha hecho. Pere Aragonés, el presidente en funciones de la Generalitat, anuncia una pregunta para un hipotético referéndum ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente? La respuesta sería Sí o NO...

Aquí se trata de ver quién es más independentista, de ver quién es capaz de apretarle más las tuercas al gobierno de Pedro Sánchez. Empezó Esquerra con los indultos, ahora JUNTS con la Amnistía y visto que la tuerca sigue apretando, pues le toca a Esquerra con una nueva pregunta de autodeterminación.

Eso sí, ahora se remite a la Constitución Española para darle una base legal... Dice que tendría cabida en el Artículo 92 de la Carta Magna... “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

Al independentismo todo le cuadra con este artículo 92, pero cuando se lee la letra pequeña de la constitución vemos otra realidad. Lo primero que sería algo consultivo y no sería vinculante. Lo segundo, que tendría que pronunciarse toda la ciudadanía española y no solo una parte interesada. Y lo tercero es que no se puede celebrar referéndums para votar cuestiones que supongan un cambio en la Constitución... Y esto no lo digo yo, lo ha dicho varias veces el propio Tribunal Constitucional.

Y ahora me dirás, bueno, tampoco la amnistía aparecía en la Constitución porque fue descartada en su redacción y, sin embargo, ya la tenemos a punto de aprobarse. Pues esa sigue siendo la clave. Si ha rebosado o no el vaso de las cesiones del PSOE de Pedro Sánchez... Porque ahora mismo también niegan la posibilidad de un referéndum, como negaron en su día la posibilidad de una amnistía.

Pere Aragonés está en su papel de campaña y lo de proponer un referéndum, pues ya sabemos que está en el guion. Lo que no sabemos es lo que pone en el guion del PSOE en esta película que, la verdad, ya se nos está haciendo un poquito pesada.