Pilar G.Muñiz: “A Raquel, enferma de ELA, le ha tocado ser mesa electoral y quiere estar en las elecciones”

Estos días, que nos llegue la carta con la citación para formar parte de la mesa electoral es algo que nos puede pasar a cualquiera. Y le ha pasado a Raquel.

Tiene 47 años y hace 5 que sufre de ELA. Actualmente su movilidad es nula y depende de un ordenador para comunicarse pero mantiene una intensa actividad en las redes sociales y tiene un podcast para dar visibilidad a las personas con esta enfermedad. La carta de la Junta Electoral le cita como Suplente de Mesa en Madrid para las elecciones del próximo 28 de mayo. La enfermedad que sufre puede eximirla perfectamente de esta obligación legal pero la cuestión es que Raquel quiere hacerlo, precisamente para demostrar que puede hacerlo.





Con esta decisión tomada fue con su madre a la Junta Electoral para comunicar que necesitaba a su asistente a la hora de ir a la mesa. Y la respuesta fue que renunciara. Podría hacerlo, pero esa sería la salida fácil que ella nunca ha estado dispuesta a asumir. Nos contesta Raquel... pero la voz la pone su ordenador con el que se comunica moviendo los ojos. La gran cuestión es si Raquel, con su limitación fisica pero su lucidez mental, puede cumplir como miembro de una mesa electoral o no, y si la adminsitración debe dotarla de las necesidades que pueda tener en ese momento. Si la pregunta es complicada, la respuesta tampoco es fácil por lo que nos han contado las personas que saben de esto, tiene muchas vertientes y hay muchas opiniones.

Actualmente la ley electoral pone muy claro los requisitos generales para formar parte de una mesa electoral; hay que saber leer y escribir, hay que ser mayor de edad y menor de 70 años o no estar privado de libertad por sentencia judicial. Raquel los cumple todos. Es una ciudadana que no quiere renunciar a su obligación pero también es un hecho la dificultad física que experimenta. Oscar Moral es abogado asesor del Comité Español de personas con discapacidad y asegura que estar en la mesa electoral es un derecho que no se le puede negar a Raquel.





En esta situación inédita, la última palabra la tendrá la Junta Electoral de Zona pero ejercer un derecho el día de las elecciones no debería de ser algo sorprendente y sin embargo lo es en este caso. De cualquier modo, Raquel es un ejemplo en todos los sentidos y donde muchos están viendo un fastidio (acudir a una mesa electoral) ella está viendo una oportunidad para poner en valor a las personas con una gran discapacidad. Estaremos pendientes de su caso porque puede abrir o cerrar caminos.