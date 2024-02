Pilar G.Muñiz: "4 meses de guerra en Gaza, la diplomacia camina por un alambre cada vez más fino"

Audio

Hoy se cumplen 4 meses desde que Hamás abrió la caja de Pandora y de ahí salió la guerra. Son 4 meses desde el ataque terrorista contra los Kibuts, contra las granjas israelíes fronterizas con la Franja de Gaza, se saldaron con la muerte de 1.400 personas y 240 secuestrados. Una de ellas fue Clara Marman.

Hoy se lo ha podido contar a Carlos Herrera después de 53 días secuestrada. Ha visitado los estudios de COPE. Una mujer de pelo corto, rubio con ojos claros tras unas gafas de pasta azul. Al verla, casi nada hacer pensar que estamos viendo a una mujer que ha vivido un calvario a una superviviente.

Lleva un colgante plateado o de acero, podría parecer un complemento a la hora de vesti,r como una pulsera o un anillo, pero en realidad es un placa de indentificación militar un complemento para una mujer que vive en estado de guerra. Sólo su voz entrecortada al relatarnos lo que pasó nos recuerda quién es su sudadera negra con el lema “Traedlos ahora” nos indica qué quiere. La liberación de los 136 rehenes que todavía están en manos de Hamás.

Desde el 7 de octubre, Clara es un rostro más de esta guerra con muchas más víctimas.Desde ese día, en el que terrorismo echó gasolina al fuego del odio, Israel no ha parado en su operación militar en la franja de Gaza donde los muertos se cuentan por decenas de miles y los refugiados por centenares de miles o quizás millones. Hoy, se habla de una nueva tregua pero no del final de la guerra. 4 meses después nada ha mejorado y todo ha empeorado no solo en Gaza sino también a nivel mundial.

El mundo es hoy un lugar menos seguro, un lugar donde la diplomacia sigue caminando por un alambre cada vez más fino e inestable.

Nadie saca nada bueno, ningún beneficio de este conflicto de Gaza. Nadie, salvo aquellos que hacen del odio su razón de ser o lo que es peor, su negocio.