Pilar García Muñiz: “El PSOE hoy tiene uno de esos días en los que es mejor no levantarse de la cama"

Si en lugar de un partido político, el PSOE fuera un ciudadano como cualquiera de nosotros, hoy tendría uno de esos días en los que es mejor no levantarse de la cama.





A 3 días de las elecciones municipales y autonómicas este partido trata de gestionar las noticias que implican la detención de varios candidatos e incluso cargos orgánicos de importancia en diferentes puntos de la geografía española. En una crisis de comunicación de manual. Los casos que se investigan poco tiene que ver entre sí, la verdad, pero la sigla es la misma y desde luego no es la mejor imagen electoral para ir a unas elecciones...





Hoy tenemos abierta una investigación en Mojacar, Almería, por una supuesta trama de fraude con el voto por correo. En esta localidad han detenido a 7 personas entre las que hay 2 candidatos en la lista del PSOE. Para recabar el voto habrían ofertado 100 euros o habrían prometido puestos de trabajo a cambio de la papeleta. Lo curioso del asunto es que el propio ministro de presidencia, Felix Bolañós y su equipo se está afanando por borrar de las redes cualquier rastro de este vídeo en el que el Ministro presume de lista electoral en Mojacar.





Mientras el PSOE trata de borrar este rastro, ha saltado otra noticia de lo más curiosa... A lo mejor recuerdas extraño caso de una concejal del PSOE que fue secuestrada en Maracena, en Granada. La meterieron en un coche y se escapó por el maletero 3 horas después. Fue un secuestro de Mortadelo y Filemón... Esto ocurrió en febrero y en aquel momento fue detenido ex pareja de la Alcaldesa, también del PSOE.

En este caso, la víctima siempre ha mantenido que fue raptada porque podía destapar irregularidades que venían desde el año 2007... En aquel momento el alcalde de Maracena era Noel López que actualmente es, nada menos que el NUMERO 2 del PSOE en Andalucia... Pues hoy ha sido imputado en este caso como inductor del secuestro según el Sumario del caso que se ha abierto hoy... Y con el, también investigada la Alcaldesa.





La cosa podría acabar aquí, si no fuera porque hoy también hemos conocido que el número 2 de la candidatura del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha sido detenido tras una discusión en un campo de fútbol (en El Tablero) que precisamente estaban visitando por la campaña electoral y en la que ha resultado herida una persona. La gente que andaba por allí grababa la escena mientras esperaban a que llegara la policía. Vaya por delante la presunción de inocencia en cualquiera de estos casos... Son personas investigadas y ahora la justicia tiene que aclarar qué pasa.

La lectura que se hace no es judicial sino política... Hablamos del daño que supone para unas siglas que confluyan 4 detenciones de miemros de un mismo partido en 24 horas, por temas diferentes y a 3 días de unas elecciones. No se puede generalizar porque detras de las siglas, de cualquier partido, hay todo tipo de personas y la política en España la verdad es que no está para que nadie tire la primera piedra.





Garbanzos negros no faltan en cualquier sitio... pero es que al PSOE, este cocido electoral le está saliendo muy mal.