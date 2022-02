Pilar García Muñiz: "La presión sobre Casado empieza a ser insostenible, cada minuto se abre una nueva grieta"

Audio

Bienvenido a Mediodía en este martes en el que ya van dos dimisiones en la direccion del PP.

El último, un peso pesado Jose Luis Martínez Almeida ha dimitido como Portavoz Nacional para centrarse, dice, únicamente en su labor como alcalde de Madrid un motivo muy noble pero da la impresión que lo que está haciendo es quitarse del medio en este momento tan complicado en el partido.

Es la segunda dimisión en las últimas horas después de la de Belen Hoyo, la presidenta del Comité electoral, que deja su cargo por las diferencias con la dirección del partido.

Parece ser que Hoyo fue una de las que ayer, en ese Comité de Dirección que duró 7 horas pidió la cabeza del secretario general Teodoro García Egea al que culpan de la mala gestión de la lucha con Ayuso.

Precisamente su cabeza es la que están pidiendo ya también desde el grupo parlamentario popular eso y la convocatoria de un Congreso Extraordinario.

Por cierto sobre el polémico contrato que salpica al hermano de Ayuso la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación que es algo habitual. Ahora tiene un plazo máximo de seis meses para pronunciarse sobre si hay o no algún tipo de delito.

El caso es que la presión sobre Casado empieza a ser insostenible, cada minuto que pasa se abre una nueva grieta. Cada vez más voces en el partido ven que la única salida es convocar un Congreso Extraordianario en el que se decida el futuro del PP incluído su liderazgo.

Casado lo sabe pero de momento ha optado por la patada adelante, es decir, por ganar tiempo mientras él y Egea hablan con todos los cargos territoriales para recalcular sus fuerzas.

De momento ha convocado la Junta Directiva Nacional para la semana que viene, una reunión que seguramente se celebrará el martes. En principio iba a ser el lunes, pero coincide con el Día de Andalucía y Juanma Moreno no podría acudir.

La Junta Directiva Nacional es el máximo entre Congresos. Se reune de forma ordinaria, al menos, una vez cada cuatro meses. Pero también se puede reunir con carácter extraordinario como va a ser el caso. Convocada por el propio Casado y en ella se podrán introducir asuntos del día a petición de los participantes y ahí incluirán el Congreso extraordinario.

En teoría el próximo mes de julio se iba a celebrar uno Ordinario, pero con la guerra abierta y sangrando como hace cada día la única forma de parar la hemorragia parece convocar ese cónclave extraordinario donde se puede elegir una nueva presidencia del Partido.

Pero para llegar a ese Congreso extraordinario como decimos antes se tiene que reunir la semana que viene la Junta Directiva Nacional y antes de esa Junta, mañana mismo, en Génova han convocado a los barones territoriales, una reunión a la que no ha sido invitada por cierto Isabel Díaz Ayuso. Ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no preside el PP madrileño este cargo lo ocupa Pío García Escudero.

Imaginate cómo va a ser esa reunión en la que muchos, por no decir casi todos, pedirán la convocatoria de ese Congreso Extraordinario si no directamente la dimisión de Pablo Casado para no alargar en el tiempo esta agonía que tanto daño está haciendo a la marca electoral.