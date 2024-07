Pilar García Muñiz: "Las llegadas desde la ruta Atlántica han aumentado un 167% en un año"

Audio

Santa Cruz de Tenerife es hoy el escenario de una reunión importante Un tema delicado donde no existen soluciones unilaterales, ni fórmulas mágicas. Hablamos del reparto de Menores Inmigrantes no Acompañados, los conocidos como MENAS. Ahora mismo Canarias afronta una situación insostenible. Las llegadas en esa ruta atlántica de la inmigración desde África han aumentado un 167% en un año.

Son casi 20 MIL personas a las que hay que dar una acogida y entre ellos 6000 menores que han ido llegando en estos meses. A diferencia de los adultos, no se puede plantear la expulsión de un menor si no hay conocimiento de su hogar o de su procedencia. Esta es la situación de la inmensa mayoría de los menores a los que se tiene que dar acogida.

Estamos hablando de una gestión y un problema Nacional y Europeo... Canarias NO puede afrontarlo solo. Ni sería justo, ni tiene capacidad. Para parar el golpe, actualmente hay un mecanismo voluntario de solidaridad entre regiones.

Este es el motivo de la reunión de esta tarde en Santa Cruz de Tenerife... la distribución de 400 menores no acompañados en otros puntos de España... 300 están en Canarias y 100 en Ceuta. La cifra se queda corta para la presión que está recibiendo Canarias pero al menos el PP ha abierto la mano a ese reparto por una cuestión de solidaridad entre regiones.

Esto le está provocado un enfrentamiento directo con VOX, que siempre ha tenido la inmigración como uno de sus grandes caballos de batalla. Ahora hay que ver si los de Abascal mantienen el órdago de romper los acuerdos regionales, una vez que los populares han aceptado este reparto.

Esto es lo que ocurre ahora mismo, pero el acuerdo no es más que un parche porque la llegada de migrantes no va a parar de la noche a la mañana. Así el gobierno está aprovechando la situación para sacar adelante una nueva ley de Extranjería que agilice el reparto de estos menores...

Para salir adelante necesita el apoyo del PP, porque no tiene suficientes votos en el Congreso y porque las comunidades gobernadas por el PP acogen ya a 5000 menores no acompañados, el 80% del total en España... No hay que olvidar que es una cuestión de Estado e incluso de la Unión Europea... No se puede hacer una ley que obligue a las regiones y olvidarse del asunto.

Precisamente lo que se le reclama al gobierno es que si hace la ley ponga también la financiación y sobre todo que tenga una política de inmigración clara que empiece antes de que los menores lleguen a nuestras costas.