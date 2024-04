Pilar García Muñiz: "Koldo ha llegado al Senado como un pistolero del Oeste entrando en la cantina"

Audio

A estas alturas es raro que no te suene el nombre de Koldo García. Fue el hombre fuerte de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro y secretario de organización del PSOE. Koldo es la persona a la que la Guardia Civil sitúa como mediador en una supuesta trama de mordidas a cambio de contratos para la compra de mascarillas en las peores etapas de la pandemia. Es el famoso “caso Koldo” y ya sabes de dónde viene el nombre.

Pues bien, Koldo García estaba citado hoy en la comisión que pretende investigar este caso en el Senado. Ha acudido a declarar sobre las 11 de la mañana con una expectación mediática que ya la quisiera Tom Cruise y ya veremos si Mbappé consigue la misma expectación el día que llegue a Madrid, si es que llega al Real Madrid.

Por lo pronto al que tenemos es a Koldo. Ha llegado a la comisión con la actitud de un pistolero del oeste entrando a la cantina del pueblo, le faltaba el palillo colgando de la comisura de los labios. Todos se le han quedado mirando y él se ha sentado a esperar el desafío con su traje oscuro y su corbata roja sobre camisa blanca.

Koldo ha acudido porque es su obligación legal, no porque quisiera. Y lo ha hecho acompañado de su abogado lo que ya dejaba muy claro desde el principio que no iba a contestar nada que no le interesara.

Hasta cierto punto es lógico, Koldo García es un señor que no declaró ante el juez cuando fue citado en la Audiencia Nacional así que nadie podía esperar que en esta Comisión se pusiera a dar una conferencia sobre mascarillas y contratos. Le han preguntado de todo. No ha contestado a prácticamente nada pero ha aprovechado el foco, eso sí, para defender su inocencia.

Y poco más se puede sacar de esta no comparecencia de Koldo García, sus palabras no va a ayudar a esclarecer absolutamente nada sobre la supuesta corrupción en los contratos de Mascarillas, pero políticamente la citación sí que ha servido para colocar de nuevo el caso Koldo en la portada.

Esta tarde, en apenas dos horas, tenemos más de comisiones, por si alguien se ha quedado con las ganas. En este caso, en el Congreso hoy con el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa como artista invitado para hablar de contratos y sanidad. De aquí, o de cualquiera otra comparecencia no va a salir ninguna explicación, ni tampoco soluciones, pero oye, que no sea por falta de comisiones.